Портал Geeks WorldWide сообщает, что создатели супергеройского сериала «Новые воины» по комиксам Marvel после продолжительных поисков так и не нашли телевизионную площадку или стриминг для показа. Поэтому шоу можно считать «мёртвым по прибытию» — пилот так и не увидел свет.

Как пишет CBR, от показа отказались как телесети Disney вроде Freeform и ABC, так и стриминги вроде Hulu и Disney+. Вероятно, дело в том, что для них уже готовятся свои проекты под определённую ЦА.

«Новых воинов» разрабатываи шоураннер Кевин Бигель («Клиника», «Город хищниц») и исполнительный продюсер Marvel TV Джеф Лоэб. Главные роли должны были исполнить молодые артисты Милана Вайнтраб, Келам Уорти, Мэттью Мой, Кит Дэвид, Кейт Комер, Дерек Телер и Джереми Тэнди. Команда супергероев включала Девочку-белку, Ночного громилу, Спидбола и Мистера Бессмертного. Молодые ребята хотели стать кому-то вроде Мстителей, хотя способности у них не столь выдающиеся. В комиксах было несколько команд Новых воинов с разным составом, но почти всегда эта группа по духу противопоставлялась взрослым, серьёзным и ответственным Мстителям.

Сериал должен был выйти на Freeform ещё в 2018-м, но канал отказался от показа — видимо, боссы решили ограничиться «Плащом и Кинжал» (с которым, кстати, «Новых воинов» планировалась связать по сюжету).