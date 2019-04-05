Завершаем наш цикл статей про сериалы Marvel. Мы уже писали, какие шоу скоро выйдут, какие закрылись, а теперь расскажем, кто даже не получил шанса или утонул в производственном аду. Впрочем, кто знает — у некоторых из них есть шанс увидеть свет!

Разыскиваемые / Marvel’s Most Wanted

Кто хотел запустить: канал ABC

Киновселенная: Marvel

О чём? У «Агентов Щ.И.Т.» мог выйти спин-офф, посвящённый Бобби Морс и Лэнсу Хантеру. В основу сюжета должна была лечь одна из второстепенных сюжетных линий второго сезона «Агентов». По задумке, Бобби и Лэнса уволили из организации, но они продолжили неформально работать на Щ.И.Т. Персонажам даже устроили трогательное прощание, однако… от сериала отказались, и персонажей в итоге могли бы вернуть, но в шоу заглянул лишь Хантер. А Эдрианн Палики, сыгравшая Бобби, ушла в «Орвилл».

Почему не запустили? Руководство канала дважды отклоняло сериал. Сперва проекту не дали зелёный свет на этапе концепции, отправив на доработку. Авторы изменили идею и подход, оставив в центре дуэт Бобби и Лэнса, и отсняли пилотный эпизод, однако боссы снова сказали решительное «нет».

Контроль разрушений / Marvel’s Damage Control

Кто хотел запустить: канал ABC

Киновселенная: Marvel

О чём? Об организации, которая устраняет последствия разборок между супергероями и суперзлодеями. В комиксах Marvel такая есть, и её сотрудники разгребают завалы, возвращают владельцам потерянные лучевые пушки и детали от костюмов. К слову, первоначально компанией «Контроль разрушений» владели поровну Тони Старк и Уилсон Фиск.

Почему закрыли? По всей видимости, заглох производственный процесс. Канал ABC ещё в 2015 году заказал пилотный получасовой эпизод с Беном Карлином в качестве продюсера и сценариста. Проект планировали запустить уже в 2016-м, но воз и ныне там — возможно, руководство не устроил отснятый пилот. Карлин ушёл работать над другой фантастической комедией — сериалом Сета Рогена «Человек будущего».

Кроме того, шоу с похожей концепцией провалилось у конкурентов. В феврале 2017-го NBC запустил в эфир сериал Powerless («Бессильные») про команду, которая разгребает последствия супергеройских сражений. Авторы собрали неплохой каст — пригласили Дэнни Пьюди из «Сообщества» и Алана Тьюдика из «Светлячка», — но уже после восьмого эпизода руководство закрыло проект. Оставшиеся четыре серии показали позднее на сервисе TVNZ OnDemand.

Мультсериал про Дэдпула с рейтингом R

Кто хотел запустить: ABC, Marvel и FX

Киновселенная: «Люди Икс»

О чём? О болтливом наёмнике Дэдпуле. Подробности сюжета не раскрывались, но, вероятно, нас ждало шоу в духе фильмов, где Уэйд бьёт плохих парней, балагурит и рушит четвёртую стену. Всё могло пойти как по маслу, ведь за мультсериал отвечали Дональд Гловер и его брат Стивен Гловер — у них большой опыт продюсирования и написания сценариев, например к комедии «Атланта».

Почему закрыли? Как отмечают Fox, из-за неких «творческих разногласий». Пытаясь спасти проект, причастные к нему решили пойти путём Райана Рейнольдса, который когда-то слил в Сеть короткий отрывок фильма про Дэдпула, чтобы проверить зрительский интерес. Увы, на сей раз трюк не сработал — ролик просто заблокировали на YouTube. Впрочем, копию можно найти без проблем — по отрывку видно, каким мог получиться мультсериал.

Есть шанс, что теперь, после завершения сделки по покупке Fox компанией Disney, к проекту вернутся — но пока что информации об этом не было. «Мышиный дом» уже работал с Гловером в фильме про Хана Соло (он играл Лэндо Калриссиана), так что контракт могут и обновить.

Новые воины / Marvel’s New Warriors

Кто хотел запустить? Канал Freeform

Киновселенная: Marvel

О чём? О группе из шести молодых супергероев, среди которых Девочка-белка и Мистер Бессмертный. Они обладают совсем не такими способностями, как у Мстителей, и собираются изменить мир к лучшему — «даже если не все из команды готовы стать героями». В комиксах было несколько команд Новых воинов с разным составом, но почти всегда эта группа по духу противопоставлялась взрослым, серьёзным и ответственным Мстителям.

Что случилось? Сериал должен был выйти на Freeform ещё в 2018-м, но канал отказался от показа — видимо, боссы решили ограничиться «Плащом и Кинжал» (с которым, кстати, «Новых воинов» планировалась связать по сюжету). Сейчас производственная студия уже набрала и актёров, и продюсеров, и сценаристов, но пока не может найти площадку для запуска. Marvel Studios надеются всё же выпустить шоу в 2019 году.