Для поклонников вселенной Marvel февраль стал месяцем потрясений. Netflix окончательно закрыл все свои шоу про команду Защитников — «Сорвиголову», «Джессику Джонс», «Люка Кейджа» и «Железного кулака», а впридачу ещё и «Карателя». И это не единственные сериалы по Marvel, которые мы теряем. Рассказываем, кого мы недосчитаемся в этом году, вспоминаем потери прежних лет и прикидываем шансы на возрождение.

Вселенная «Сорвиголовы»: сериалы Marvel/Netflix

Когда и где выходили: платформа Netflix, с 2015 по 2019 год

Сколько сезонов: 13

Относится к: киновселенной Marvel

О чём? Об уличных героях Нью-Йорка, которые с переменным успехом сочетают борьбу с преступностью и обычную жизнь. «Сорвиголова» показал брутальное и мрачное противостояние слепого героя-одиночки с мафией. «Джессика Джонс» рассказала о последствиях психологической травмы и борьбе против злодея-гипнотизёра, способного подчинить любого. В «Люке Кейдже» мы увидели социальные проблемы темнокожих и криминальные разборки в Гарлеме, а в «Железном кулаке» — адаптацию юноши из далёкого храма к городской суете. Позже кроссовер «Защитники» свёл героев вместе для противостояния клану ниндзя, а спин-офф «Каратель» обыграл тему посттравматического синдрома и шпионажа.

Почему закрыли? До сих пор точно не известно, но, судя по статистике, уж точно не из-за рейтингов. Сериалы пользовались популярностью, особенно «Сорвиголова» с Чарли Коксом. И вовсе не из-за козней Disney, хотя многие поспешили сделать такой вывод. По словам одной из актрис, шоу отменило руководство Netflix, а не Marvel. Похоже, сервис просто решил больше не отчислять конкурентам проценты за права на персонажей — тем более что в конце 2019-го те запустят собственный стриминговый сервис.

Шансы на спасение? Есть, но невелики и точно не в ближайшее время. В 2019 году на Netflix выйдет финальный сезон «Джессики Джонс», о котором ещё даже подробностей нет. Как отмечало издание Variety, по условиям контракта персонажи этих сериалов не могут появиться на другой платформе в течение двух лет после закрытия. То есть даже если Marvel захочет перевести сериалы на новый сервис Disney+, Сорвиголова, Люк Кейдж и Железный кулак там появятся не раньше 2020 года, а Джессика Джонс и Каратель — 2021-го. К тому же эти взрослые проекты не очень подойдут для семейной аудитории Disney+. А вот для Hulu (Disney владеет 60% акций сервиса) — вполне, и руководство платформы заинтересовано в героях Marvel.

А недавно Marvel совместно с магазином Prop Store объявили, что в августе выставят на продажу костюмы, оружие и прочий реквизит со съёмок «Сорвиголовы», «Люка Кейджа» и «Железного кулака». Всего планируют продать 750 предметов, включая очки Мэтта Мёрдока, саи Электры и бионическую руку Мисти Найт. Это, скорее всего, значит, что сериалы возрождать не планируют.

«Легион»

Когда и где выходил: кабельный канал FX, c 2017 по 2019 год

Сколько сезонов: вышло два, закроется после третьего

Относится к: вселенной Людей Икс

О чём? О сыне профессора Икс — могущественном мутанте Дэвиде Хеллере по прозвищу Легион. Он владеет мощной телепатией и телекинезом, но из-за детских психологических травм и расстройства личности не умеет их контролировать, что превращает его жизнь в ад. Хеллер создаёт вымышленных личностей, останавливает время, погружается в иллюзорное пространство. Как выясняется, всё это из-за влияния суперзлодея, мутанта-паразита Короля Тени. А во внешнем мире разгорается конфликт вокруг мятежных мутантов, которые помогают Легиону сбежать из-под контроля спецслужб.

Почему закрывают? Никакой драматичной истории здесь нет — просто сюжет подходит к концу. Шоураннер Ной Хоули с самого начала говорил, что планирует выпустить три сезона. По всей видимости, для финала он приберёг самое интересное и сюрреалистичное.

«Агент Картер»

Когда и где выходил: канал ABC, с 2015 по 2016 год

Относится к: киновселенной Marvel

Сколько сезонов: два

О чём? О специальном агенте Пегги Картер, подруге Капитана Америки. Действие происходит в 1940-е, так что Пегги вечно приходится доказывать, что она может не только разносить кофе агентам-мужчинам. Первый сезон шоу рассказывал о Говарде Старке, отце Железного человека, обвинённом в измене и продаже оружия врагам США. Выручить Говарда из беды могли только Пегги и дворецкий Джарвис (в честь которого Тони позднее назвал свой ИИ). Во втором сезоне Картер и её коллеги исследовали секретный объект, связанный с «Нулевой материей».

Почему закрыли? Из-за низких рейтингов. Хотя сериал полюбился и зрителям, и прессе, в том числе за феминистские идеи, он собирал слишком мало людей у экранов. «Агента Картер» не спас даже скромный бюджет на фоне тех же «Агентов Щ.И.Т.» — особенно в глаза бросались бедность декораций и слабая компьютерная графика.

«Сверхлюди»

Когда и где выходил: канал ABC, 2017 год

Сколько сезонов: один

Относится к: киновселенной Marvel

О чём? О королевской семье народа Нелюдей (Inhumans) — выведенной пришельцами расы гуманоидов со сверхспособностями. Общество в их городе Аттилане на Луне основано на иерархии: чем круче суперсилы, тем выше положение. Такая система не устраивает Максимуса, брата короля Чёрного Грома, ведь у него сверхспособностей нет. Он свергает короля и сам становится правителем лунного города. Оказавшись среди землян, Нелюди проникаются симпатией к людям и решают бросить вызов Максимусу не только ради трона, но и ради человечества.

Почему закрыли? В отличие от «Агента Картер», сериал про Нелюдей не просто показал низкие рейтинги, но и был разгромлен критиками и зрителями. У проекта тяжёлая судьба: сперва его хотели выпустить в виде полнометражного фильма, затем переделали под сериал. К премьере привлекли кинотеатры IMAX, но смотреть там было не на что — компьютерная графика (волосы Медузы!) и манера съёмки не выдерживали никакой критики. По слухам, ABC махнули рукой на «Нелюдей» ещё до того, как показали первый эпизод.

* * *