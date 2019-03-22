И хотя официально Netflix уже распрощался с сериалами Marvel (остался третий сезон «Джессики Джонс»), где-то в глубине души зрители надеялись, что шоу вернутся, скажем, на Hulu или какой-нибудь другой площадке. Но по всей видимости, этому не бывать, и один из признаков окончательного закрытия — распродажа реквизита.

Магазин Prop Store совместно с Marvel объявил о распродаже аутентичного реквизита, костюмов и других вещей со съёмок «Сорвиголовы», «Люка Кейджа» и «Железного кулака». Всего на продажу выставят 750 предметов, торги пройдут в августе. Взглянуть на ассортимент можно на сайте магазина.

На аукцион в числе прочего попали: костюм Сорвиголовы, повязка Железного кулака худи Люка Кейджа, очки Мэтта Мёрдока, саи Электры и бионическая рука Мисти Найт.

Netflix объявил о закрытии всех шоу этой линейки в феврале. СМИ называют несколько версий — основная заключается в том, что сервис, вероятно, избавляется от проектов по дорогостоящей лицензии Disney. Тем более что в этом году компания запускает собственный сервис Disney+, где будет показывать сериал «Мандалорец» по «Звёздным войнам» и проекты с персонажами из Киновселенной Marvel.