Согласно данным журналистов The Hollywood Reporter, Universal Pictures работает над фильмом про знаменитого вампира — графа Дракулу. Продюсированием занимается Blumhouse Productions, которая сделала «Человека-невидимку» всего за 7 миллионов долларов.

Картину снимет Карин Кусама, приложившая руку к «Телу Дженнифер», «Времени возмездия» и «Женским боям». А сценарий напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй, которые работали с Карин над «Приглашением».

Источники сообщают, что действие «Дракулы» развернется в наше время, как в случае с «Человеком-невидимкой». Более того, киностудия отказалась от идеи собственной киновселенной с монстрами. Вместо этого она хочет сделать упор на самостоятельных историях.

У Universal есть в производстве и другие неназванные фильмы ужасов, в которые вовлечены Пол Фиг («Охотники за приведениями» 2016 года), Элизабет Бэнкс («Ангелы Чарли» 2019 года) и Джон Красински («Тихое место»).

Прежде стало известно, что Джеймс Ван спродюсирует новый хоррор Universal, вдохновленный классическими ужасами киностудии. В центре сюжета будет группа подростков, которая обнаружила, что их сосед создает в подвале настоящего монстра.

По словам инсайдеров, в разработке находятся сразу несколько вариантов адаптаций одних и тех же персонажей. Судя по всему, таким образом кинокомпания хочет отобрать лучшие задумки.