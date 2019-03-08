Издание Collider с ссылкой на источник рассказало некоторые подробности грядущего фильма про Отряд самоубийц от Джеймса Ганна. Похоже постановщик планирует перетряхнуть команду персонажей, представив широкой аудитории сразу нескольких не самых известных героев DC.

Итак, кроме Идриса Эльбы в роли Дэдшота (вместо Уилла Смита) в фильме могут появиться ещё четыре злодея.

Гуманоидная акула по прозвищу Король акул (King Shark). Он считает, что его отец — некий могущественный Бог акул. В глазах прочих персонажей Король акул — просто результат дикой мутации. Ранее суперзлодей уже появлялся в сериале «Флэш».

Крысолов (Ratcather), один из врагов Бэтмена, гений преступного мира. В комиксах DC его звали Отисом Флэннаганом, но в экранизации Крысолов будет женщиной-дезинсектором, которая тоже строит карьеру в преступном мире. Для этого она используют подконтрольную армию грызунов и ядовитый газ.

«Человек-в-горошек» (Polka-Dot Man) — ещё один противник Бэтмена. Он носит одёжку в крапинку, и каждое пятно отвечает своё оружие или способность вроде огненных шаров. Хотя некоторые способности частенько вызывают неловкость.

Миротворец (Peacemaker), он же Кристофер Смит — радикальный пацифист, который настолько любит мир, что готов за него убить.

По данным издания, роль Миротворца может отойти Дэйву Батисте, который уже выразил согласие поработать с Ганном, если тот займётся «Отрядом самоубийц».

Пока неизвестно, вернётся к роли Харли Квинн Марго Робби, хотя по сообщениям СМИ, Warner Bros. хотели бы видеть её в числе актрис картины.

Дата выхода нового «Отряда самоубийц» назначена на 6 августа 2021 года.