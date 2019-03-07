В феврале мы рассказывали, что Джеймс Ганн планирует снять новую версию «Отряда самоубийц». Фильм станет мягким перезапуском с новыми персонажами, и неизвестно, вернётся ли кто-то из старых. Например, Уилл Смит, сыгравший Дэдшота, в фильме Ганна не появится из-за плотного съёмочного графика. Зато вместо него, по всей видимости, сыграет Идрис Эльба.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Джеймс Ганн уже встречался с Эльбой, и переговоры прошли настолько удачно, что Warner Bros. уже обратились к актёру насчёт заключения контракта о роли. По данным издания, Эльба был «единственным в списке Ганна и студии».

Как и Джеймс Ганн, Эльба уже работал ранее с Marvel — актёр сыграл Хеймдалля в фильмах про Тора. К тому же, совсем недавно Эльба воплотил схожий типаж меткого стрелка — в 2017 году вышла неудачная экранизация «Тёмной башни», где он сыграл Роланда Дискейна.

THR также отмечает, что Ганн намерен показать в своей версии «Отряда» новых персонажей, однако рассматривает и некоторых старых — вроде Дэдшота, Харли Куинн и Рика Флэгга. Правда, по данным издания, актёр Джоэл Киннаман вернуться к роли Флэгга не сможет.

Дата выхода нового «Отряда самоубийц» назначена на 6 августа 2021 года.