Неожиданно для всех, безо всяких анонсов и тизеров, компания Sony рассказала подробности о грядущей консоли, которую СМИ и пользователи называют Sony PlayStation 5 (хотя в самой компании зовут «PS следующего поколения»). Ведущий архитектор PlayStation 4 Марк Церни пригласил журналистов Wired в офис и рассказал детали.

Разработка ведётся четыре года. Многие студии уже получили девкиты.

Консоль будет использовать схожую с PS4 архитектуру — она вновь работает на чипах AMD, центральный процессор основан на третьем поколении AMD Ryzen с восемью ядрами и на 7-нанометровой архитектуре Zen 2. Видеокарта — модифицированная Radeon Navi.

PS5 будет поддерживать обратную совместимость — на ней можно будет запускать игры для PS4.

— на ней можно будет запускать игры для PS4. Консоль получит поддержку технологии трассировки лучей (сильно повышает качество освещения и отражений) и особой обработки звука для «революционного» 3D-аудио. Для того, чтобы услышать новый звук, дорогая аппаратура не понадобится — достаточно наушников.

(сильно повышает качество освещения и отражений) и особой обработки звука для «революционного» 3D-аудио. Для того, чтобы услышать новый звук, дорогая аппаратура не понадобится — достаточно наушников. Консоль будет поддерживать высокое разрешение «на будущее» — до 8К .

. Устройства оснастят SSD, которые заметно повысят скорость загрузки игр. Церни показал на примере: на PS4 переходы между уровнями в Spider-Man загружались по 15 секунд, а на девките PS5 загрузка заняла 0,8 секунды .

. Благодаря SSD могут измениться и сами игры — быстрая подгрузка позволит перемещать камеру «со скоростью истребителя». При этом качество картинки в детализированном окружении не изменится. Архитектор надеется, что загрузочные экраны теперь пропадут как явление.

PS5 по-прежнему будет поддерживать диски.

Текущее поколение шлемов виртуальной реальности PSVR тоже поддерживает PS5.

Про эксклюзивные игры пока речь не идёт — утверждается, что тайтлы будут выходить как для PS4, так и для PS5. При этом про ожидаемую фантастическую Death Stranding в офисе сказали, что она «точно выйдет на PS4».

Марк Церни подчеркнул, что в 2019 году консоль точно не поступит в продажу. Ожидается, что на полках магазинов она появится скорее осенью 2020-го.