Компания Sony обновила расписание своих будущих премьер. Теперь мы знаем, когда на больших экранах появятся сиквел «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Бладшот» с Вином Дизелем.

Ранее сообщалось, что продолжение зомби-комедии 2009 года выйдет в следующем октябре — аккурат к 10-летию оригинальной картины. Sony уточнила дату премьеры, и теперь ей значится 11 октября 2019 года. К своим ролям в «Zомбилэнде 2» вернутся Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин, а режиссёром вновь станет Рубен Флейшер.

На пару недель раньше, чем планировалось, выйдет новый фильм Квентина Тарантино под названием «Однажды в Голливуде». Датой премьеры теперь значится не 9 августа, а 26 июля 2019 года. В фильме, сюжет которого рассказывает о киноиндустрии конца 1960-х на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона, снимаются Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и другие знаменитые актёры.

Картина «Маленькие женщины» от Греты Гервиг выйдет 25 декабря 2019 года. А премьера основанного на комиксах фантастического «Бладшота», рассказывающего историю идеального солдата, чей организм был модифицирован, а память изменена, состоится 21 февраля 2020 года.