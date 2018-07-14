Съёмки сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд» начнутся в январе 2019 года — как пару месяцев назад и обещали сценаристы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин. На месте режиссёра вновь окажется Рубен Флейшер, который снял первую часть, а затем — выходящий уже совсем скоро фильм «Веном». Премьера ленты состоится уже в следующем октябре — аккурат к 10-летию первой части.

Вернулась и другая важная часть команды. Сценаристами сиквела выступят Пол Верник и Ретт Риз, которые в промежуток между «Зомбилэндами» успели поработать над обеими частями «Дэдпула», а продюсером опять станет Гэвин Полон. О возвращении в зомби-комедию реинкарнации Билла Мюррея или появлении новых звёзд не сообщается.

Как отметил президент Columbia Pictures Санфорд Панитч, в компании понимали желание фанатов увидеть продолжение «Зомбилэнда», а больше всех этого хотели сами актёры. Панитч уверен, что все они искренне полюбили своих персонажей — и это в том числе стало причиной успеха ленты. И, конечно, компания рада возвращению Рубена Флейшера, высоко оценивая его работу при создании «Венома».

В сиквеле четырём героям предстоит сразиться с новыми видами зомби, которые эволюционировали со времён первого фильма. Пока не известно, сколько времени прошло между картинами в самой вселенной, но если, как и в реальности, 10 лет, — местные монстры могут принять самые необычные формы. Героям также предстоит встретиться с другими выжившими, и не факт, что знакомство будет из приятных. Но больше всего проблем, согласно студии, принесёт увеличивающаяся боль внутри их импровизированной семьи.

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