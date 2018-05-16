В 2019 году зомби-комедия «Добро пожаловать в Zомбиленд» отметит десятилетний юбилей. Даже спустя столько времени зрители любят этот фильм за чёрный юмор, антураж зомбиапокалипсиса и актёрский состав с Вуди Харрельсоном, Джесси Айзенбергом, Эбигейл Бреслин, Эммой Стоун и трупом Билла Мюррея. И в честь такого праздника мы можем увидеть на экранах вторую часть картины!

Сценаристы Рит Риз и Пол Верник в интервью изданию Vulture рассказали, что пишут сюжет продолжения. Фильм ещё официально не анонсировали, но в планах снова созвать всё тот же актёрский состав.

Мы надеемся, что съёмки начнутся в самом начале 2019 года, а фильм выйдет уже в октябре [2019-го]. Нас сейчас распирает от информации, которой мы пока не можем поделиться… Но точно можем сказать вот что: мы думаем, что мечты фанатов «Зомбиленда», мечтающих о сиквеле, очень скоро исполнятся.

О съёмках сиквела сценаристы сообщали ещё в 2016 году — мол, мы работаем над сюжетом, скоро всё будет. Но с тех пор никаких подробностей не было — возможно, это связано с плотным графиком актёров и самих сценаристов. Например, Вуди Харрельсон лишь недавно закончил сниматься в фильме про Хана Соло, а ранее Верник и Риз работали над сценарием второго «Дэдпула».