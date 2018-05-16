В 2019 году зомби-комедия «Добро пожаловать в Zомбиленд» отметит десятилетний юбилей. Даже спустя столько времени зрители любят этот фильм за чёрный юмор, антураж зомбиапокалипсиса и актёрский состав с Вуди Харрельсоном, Джесси Айзенбергом, Эбигейл Бреслин, Эммой Стоун и трупом Билла Мюррея. И в честь такого праздника мы можем увидеть на экранах вторую часть картины!

Сценаристы Рит Риз и Пол Верник в интервью изданию Vulture рассказали, что пишут сюжет продолжения. Фильм ещё официально не анонсировали, но в планах снова созвать всё тот же актёрский состав.

Мы надеемся, что съёмки начнутся в самом начале 2019 года, а фильм выйдет уже в октябре [2019-го]. Нас сейчас распирает от информации, которой мы пока не можем поделиться… Но точно можем сказать вот что: мы думаем, что мечты фанатов «Зомбиленда», мечтающих о сиквеле, очень скоро исполнятся.

О съёмках сиквела сценаристы сообщали ещё в 2016 году — мол, мы работаем над сюжетом, скоро всё будет. Но с тех пор никаких подробностей не было — возможно, это связано с плотным графиком актёров и самих сценаристов. Например, Вуди Харрельсон лишь недавно закончил сниматься в фильме про Хана Соло, а ранее Верник и Риз работали над сценарием второго «Дэдпула».

Читайте также

Лучшие сериалы об ужасах, вампирах и зомби 10

Лучшие сериалы про ужасы, вампиров и зомби

 07.06.2017

Хоррор, готика и городское фэнтези о проклятиях, живых мертвецах и охотниках на нечисть.

Эдгар Райт был бы рад снять сиквел комедии «Зомби по имени Шон»

Актёр Саймон Пегг предложил неожиданную идею для сиквела «Зомби по имени Шон»

 24.10.2017

Почему бы теперь героям не столкнуться с… вампирами?

 

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии