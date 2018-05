Не успели мы опубликовать первые отзывы с премьерного показа картины «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», как в Сети появились первые отзывы на ещё один майский блокбастер — супергеройскую комедию «Дэдпул 2». Первая часть «взорвала» кинотеатры — картина собрала рекордную сумму для проекта со «взрослым» рейтингом R.

Журналисты и зрители, побывавшие на пресс-показе, поделились впечатлениями о сиквеле. Они пишут, что второй фильм получился ещё задорнее и жёстче, чем первый. А ещё говорят, что сцены после титров уделывают вообще все подобные вставки в Киновселенной Marvel.

Liked DEADPOOL 2 way more than the first. Smarter, funnier, and with 100% more Ricky Baker. — Rachel Simon (@Rachel_Simon) May 10, 2018

Второй «Дэдпул» понравился куда больше, чем первый. Умнее, смешнее и на 100% больше Рики Бейкера. (Герой картины Тайки Вайтити «Охота на дикарей», которого сыграл Джулиан Дэннисон. Дэннисон играет мальчика-мутанта во втором «Дэдпуле». — Прим. МирФ)

I didn't like the first Deadpool. DEADPOOL 2 beat me into submission until I was actually enjoying myself. Also it features my now favorite post credit scene. — Mike Ryan (@mikeryan) May 10, 2018

Мне не нравился первый «Дэдпул». «Дэдпул 2» бил меня до тех пор, пока я не сдался и мне не начало нравиться. Его сцена после титров теперь моя любимая.

#Deadpool2: I’ll say this, it earns the hell out of that R rating. And the cameos. And the post-credit scenes. — Kate Erbland (@katerbland) May 10, 2018

Я так скажу — он целиком оправдывает рейтинг R. И камео. И сцены после титров.

I liked DEADPOOL 2 more than the first one (which I wasn’t a huge fan of). Slow to start but all the stuff with X-Force and Cable (and Peter!) works surprisingly well. — Matt Singer (@mattsinger) May 10, 2018

Мне понравился второй «Дэдпул» больше первого (я не фанат его). Медленно разгоняется, но все моменты с Силой Икс и Кейблом (и Питером!) работают удивительно хорошо.

Just saw Deadpool 2. Might need a sick day since I pulled a rib laughing — Adrian Leiser (@APLeiser) May 10, 2018

Только что отсмотрел «Дэдпул 2». Мне нужен больничный, потому что, я кажется, ребро сломал от смеха.

The post-credits scene at the end of Deadpool 2 is so great. — Ben Dreyfuss (@bendreyfuss) May 10, 2018

Сцена после титров в «Дэдпуле 2» великолепная.

Deadpool 2 is better than Infinity War🤫 — alex (@alex_abads) May 10, 2018

«Дэдпул 2» лучше «Войны бесконечности»

Да ну? «Мстители: Война бесконечности»: обзор без спойлеров Этот фильм — «Империя наносит ответный удар» киновселенной Marvel. И будь он последним в её истории, это был бы отличный финал. Продолжения могут его только обесценить.

DEADPOOL 2: A 113-minute Honest Trailer that steals its best scene from MACGRUBER. Josh Brolin's third-best summer movie. Criminal misuse of Julian Dennison. Your ten-year-old son's new favourite movie. It will make $1-billion. — Barry Hertz (@HertzBarry) May 10, 2018

«Дэдпул 2» — это 113-минутный «Честный трейлер», который крадёт лучшие сцены из «СуперМакгрубера» (комедия 2010 года, основанная на скетчах шоу Saturday Night Live — прим. МирФ). Это третий по крутости летний блокбастер с Джошем Бролином. Преступное злоупотребление Джулианом Деннисоном. Новый любимый фильм вашего 10-летнего сына. Соберёт миллиард.

Две сцены на титрах нового "Дэдпула" вчистую уделывают все такие сцены фильмов Marvel. Кроме песни с Дэвидом Хассельхоффом, этот вне конкуренции. — I, Tanya (@zlobuster) May 10, 2018

Российская премьера второго «Дэдпула» намечена на 17 мая.