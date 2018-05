В четверг, 10 мая, в Голливуде состоялась большая торжественная премьера фильма про самого знаменитого контрабандиста в далёкой галактике. «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» понравился критикам и зрителям, гости отметили раскрытие персонажей, актёрскую игру Дональда Гловера и Олдена Эренрайка (не зря ему нанимали учителя актёрского мастерства!) и новый конфликт, который отличается от привычного противостояния Империи и повстанцев.

Эмбарго на развёрнутые рецензии спадает 15 мая. А пока что предлагаем почитать первые отзывы без спойлеров:

#SoloAStarWarsStory: It takes a bit for it to find its feet and for AE to turn on enough charm to make you forget he’s not HF. But once it kicks into its hey-let’s-make-a-crew and yes-also-do-a-heist stuff, it totally flies. — Kate Erbland (@katerbland) May 11, 2018

«Соло» долго ищет себя, и Олдену Эренрайку требуется уйма обаяния, чтобы заставить вас забыть, что он не Харрисон Форд. Но как только фильм начинает свои эй-давай-соберём-команду и да-но-сначала-ограбление, то прямо расцветает

It does take a bit to get used to Alden as Han, but after 30 minutes or so your brain adjusts. (Also I've now finally seen Clint Howard in a Star Wars movie.) #soloastarwarsstory — Mike Ryan (@mikeryan) May 11, 2018

Первый акт «Хана Соло» идёт ни шатко, ни валко. Но как только появляется Гловер в роли Лэндо (он фантастический!) и начинается сюжет с налётом и Дугой Кесселя, картина сразу же становится интересной. (И если вы мечтали увидеть сцену в душе с Ханом и Чубаккой, вам повезло). Нужно время, чтобы привыкнуть, что Олден — это Хан, но минут через 30 ваш мозг настроится. (И мы наконец-то увидим Клинта Ховарда в «Звёздных войнах».)

I figured if @DisneyStudios was willing to show 'Solo: A Star Wars Story' a few weeks before release it must be good and it absolutely is. Film is a blast and a welcome addition to the Star Wars universe. @RealRonHoward you did a great job. Congrats. pic.twitter.com/1pkWH2y6qE — Steven Weintraub (@colliderfrosty) May 11, 2018

Я решил, что если Disney готовы показать «Соло» за пару недель до выхода, он наверняка хорош. Так и есть. Это взрывной фильм, который отлично дополняет вселенную «Звёздных войн». Рон Ховард, вы проделали блестящую работу. Поздравляю.

https://twitter.com/ajhan/status/994802101531312133

Олден Эренрайк реально крут. Тэнди Ньютон — та, кем я хочу стать, когда вырасту. А дроид L3 в исполнении Фиби Уоллер-Бридж… ну, поговорим об этом позже. 🙂

Solo: A Star Wars Story is a goddamn delight. It’s a non-stop adventure packed with way more emotion than your expecting. You’ll have a smile on your face the whole time and leave eager for more. pic.twitter.com/fOsF7Tr95L — Germain Lussier (@GermainLussier) May 11, 2018

«Соло» чертовски прекрасен. Это безостановочное приключение, в котором куда больше эмоций, чем ожидаешь. Вы будете улыбаться до самого финала, а потом вам захочется ещё.

Boom. #SoloAStarWarsStory Loved it. Stay off the internet! Avoid spoilers! Great job @RealRonHoward and cast! — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) May 11, 2018

Бум. Понравился «Хан Соло». Держитесь подальше от Интернета! Избегайте спойлеров! Отличная работа, Рон Ховард и актёры!

#SoloAStarWarsStory is reaaaaalllly good. Fun as hell. It’s a straight intergalactic heist movie, kind of refreshing to see a Star Wars movie w/o a Death Star or the rebellion’s fate at stake. Alden Ehrenreich is super impressive as Han, but L3 might be my favorite new character. — Kevin Polowy (@djkevlar) May 11, 2018

«Хан Соло» реаааально хорош. Адски весёлый. Это межгалактический фильм про ограбление, свежий взгляд на «Звёздные войны» без Звезды смерти и судьбы повстанцев. Олден Эренрайк мастерски вживается в Хана, но моя новая любимица — L3.

Got out of #SoloAStarWarsStory and I’m completely floored. This movie seriously holds up! I was on the edge of my seat and had so much fun watching it! Interviewing the stars of the film tomorrow, cannot wait ❣️ pic.twitter.com/7GAr6h2c8q — Jacki Jing (@JackiJing) May 11, 2018

Вышла с премьеры «Хана Соло», и я просто ошеломлена. Этот фильм реально оправдал ожидания! Была очень рада посмотреть картину, завтра возьму интервью у звёзд!

Wow. Just come out of #SoloAStarWarsStory and can confirm it’s kinda a blast. @donaldglover was as perfect as expected, but Alden Ehrenreich has swagger to match, and spare. — Joel Meares (@joelmeares) May 11, 2018

Вау. Вышел с премьеры «Хана Соло» и могу подтвердить, что фильм — это бомба. Дональд Гловер так же хорош, как и ожидалось. Но и у Эренрайка нахальства столько же, если не больше.

Solo: A Star Wars Story is… fine. It's slow to find its footing, but picks up in the second act, and it's definitely fun. Has the occasional prequel problem answering questions I didn't need answers to, but also some fun references. Overall I liked it, didn't love it pic.twitter.com/dV02yRYueA — Eric Eisenberg (@eeisenberg) May 11, 2018

«Хан Соло»… нормальный. Он медленно разгоняется, но со второго акта всё становится лучше, определённо интереснее. Есть типичная проблема приквелов — фильм отвечает на вопросы, на которые мне не нужны ответы. Но есть и несколько забавных отсылок. В целом, понравилось, но не влюбился.

Solo: A Star Wars Story has a light tone and has some great action sequences. There were great moments but some were a bit too on the nose for me. The Chewie/Han bromance is the thing to watch for. — Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) May 11, 2018

«Хан Соло» обладает лёгкой атмосферой и рядом великолепных экшен-сцен. Есть и несколько превосходных моментов, но некоторые были слишком натянутыми. Броманс Хана и Чуи определённо стоит внимания.

#Solo was a blast. The Kasdans nail the character of Han Solo. Yes, the story is a series of expected events (Han meets chewie….etc) but none of them happen as expected. Stay away from spoilers, big Marvel-level shit that will make you wonder where Lucasfilm is headed next. — Peter Sciretta (@slashfilm) May 11, 2018

«Хан Соло» — бомба. [Сценаристы] Кэзданы точно угадали образ Хана. Да, история состоит из серии ожидаемых событий (Хан встречает Чуи и т.д.), но ни одна из этих сцен не идёт так, как ожидаешь. Берегитесь спойлеров, ведь эта фигня уровня Marvel заставит вас задуматься, куда движется Lucasfilm.

В российский прокат картина выходит 24 мая.