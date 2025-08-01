«Вампиры средней полосы» закончатся на третьем сезоне

Онлайн-кинотеатр Start внезапно объявил, что третий сезон «Вампиров средней полосы» станет для сериала последним.

Что послужило причиной для закрытия шоу, не уточняется.

Сам шоураннер и режиссер Алексей Акимов отметил, что изначально он планировал завершить сериал на четвертом сезоне.

Наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения. Если задуматься про возможный спин-офф, думаю, все герои его достойны. Не все секреты вампиров раскрыты и не все их истории рассказаны. Но не стоит прямо ожидать, что спин-офф непременно появится.

Вместе с этим авторы поделились свежими тизер-трейлером и постером третьего сезона, в котором зрители увидят противостояние двух вампирских кланов.

Продолжение выйдет в 2025 году. Всего в нем будет 10 эпизодов.

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