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«Вампиры средней полосы» закончатся на третьем сезоне

Дмитрий Кинский
1 августа 12:41
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1 минута на чтение
Онлайн-кинотеатр Start внезапно объявил, что третий сезон «Вампиров средней полосы» станет для сериала последним.
Что послужило причиной для закрытия шоу, не уточняется.
Сам шоураннер и режиссер Алексей Акимов отметил, что изначально он планировал завершить сериал на четвертом сезоне.
Наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения. Если задуматься про возможный спин-офф, думаю, все герои его достойны. Не все секреты вампиров раскрыты и не все их истории рассказаны. Но не стоит прямо ожидать, что спин-офф непременно появится.
Вместе с этим авторы поделились свежими тизер-трейлером и постером третьего сезона, в котором зрители увидят противостояние двух вампирских кланов.
Продолжение выйдет в 2025 году. Всего в нем будет 10 эпизодов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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