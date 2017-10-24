Серию фильмов «Трилогия „Корнетто“» («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Арамагеддец») объединяют режиссёр Эдгар Райт, актёры Саймон Пегг и Ник Фрост и искромётный британский юмор, пародирующий определённые жанры кино. Например, в «Зомби по имени Шон» друзья-комики высмеяли сюжеты типичных зомби-апокалипсисов.

Недавно портал Entertainment Weekly вспомнил историю создания фильма в честь 13-летия картины. Журналисты поговорили с участниками съёмочной группы, включая Райта и Пегга. Выяснилось, что Саймон Пегг в шутку предлагал снять продолжение «Зомби по имени Шон». Согласно задумке героям предстоит встретить ещё одних сверхъестественных врагов!

Саймон Пегг: Я в шутку написал синопсис картины «От заката и до Шона», второй части. Эдгар [Райт] посчитал, что было бы забавно снова снять такой фильм, но уже с вампирами. Это всё мы обсуждали в баре. Эдгар Райт: Разумеется, я был бы рад поработать с ними снова.

Предложение Пегга выглядит весьма забавно. Мы не сомневаемся в мастерстве комиков придумать отличную пародию, в которой смешно и со смыслом будут обыграны вампирские клише. В итоге может получиться что-то вроде «Реальных упырей» Тайки Вайтити. Вот только сиквел из этого вряд ли получится — почти все главные герои в фильме в итоге стали зомби.