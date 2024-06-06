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    «Союзмультфильм» и Лукьяненко обещают «вселенную русских супергероев» с Тимуром и Аэлитой

    6 июня 2024
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    06.06.2024
    1196
    1 минута на чтение
    «Союзмультфильм» и Лукьяненко обещают «вселенную русских супергероев» с Тимуром и Аэлитой

    На киностудии «Союзмультфильм» объявили, что работают над «оригинальной вселенной русских супергероев», авторами которой станут писатели Сергей Лукьяненко и Сергей Волков. Рабочее название проекта — «Орден Алой звезды». Конкретных произведений пока по проекту не анонсировано — создатели не определились с родом медиа. Как пишут на сайте «Союзмультфильма», по проекту «можно разрабатывать новые литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры».

    Понятие «супергероев» здесь трактуют своеобразно: по сути, просто как «любые персонажи русской массовой культуры». Так, в новом проекте должны появиться:

    • Тимур из книг Аркадия Гайдара (обычный мальчик, помогающий старшим)
    • Хозяйка Медной горы из сказов Бажова (горный дух и неоднозначный, не вполне героический персонаж)
    • Левша из повести Николая Лескова (обычный человек, талантливый кузнец)
    • Василиса (не уточняется, какая; в русских сказках много персонажей с таким именем,)
    • Аэлита из книги А. Н. Толстого (марсианская королева без суперсил)
    • Семён Дежнёв (реальный путешественник XVII века)
    • Инженер Гарин из книги А. Н. Толстого (злодей-учёный)
    • Ихтиандр из книг Беляева «Человек-амфибия» (латиноамериканец из племени араукана)

    Заявленные персонажи никак не связаны друг с другом, жили в разные эпохи, а произведения о них относятся к разным жанрам. Однако глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева  видит в проекте потенциал для единой вселенной:

    Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами.

    Изображение для статьи сгенерировано Midjourney на основе Хозяйки Медной горы и инженера Гарина. «Союзмультфильм» пока никаких иллюстраций не публиковал.

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