«Союзмультфильм» и Лукьяненко обещают «вселенную русских супергероев» с Тимуром и Аэлитой

На киностудии «Союзмультфильм» объявили, что работают над «оригинальной вселенной русских супергероев», авторами которой станут писатели Сергей Лукьяненко и Сергей Волков. Рабочее название проекта — «Орден Алой звезды». Конкретных произведений пока по проекту не анонсировано — создатели не определились с родом медиа. Как пишут на сайте «Союзмультфильма», по проекту «можно разрабатывать новые литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры».

Понятие «супергероев» здесь трактуют своеобразно: по сути, просто как «любые персонажи русской массовой культуры». Так, в новом проекте должны появиться:

Тимур из книг Аркадия Гайдара (обычный мальчик, помогающий старшим)

из книг Аркадия Гайдара (обычный мальчик, помогающий старшим) Хозяйка Медной горы из сказов Бажова (горный дух и неоднозначный, не вполне героический персонаж)

из сказов Бажова (горный дух и неоднозначный, не вполне героический персонаж) Левша из повести Николая Лескова (обычный человек, талантливый кузнец)

из повести Николая Лескова (обычный человек, талантливый кузнец) Василиса (не уточняется, какая; в русских сказках много персонажей с таким именем,)

(не уточняется, какая; в русских сказках много персонажей с таким именем,) Аэлита из книги А. Н. Толстого (марсианская королева без суперсил)

из книги А. Н. Толстого (марсианская королева без суперсил) Семён Дежнёв (реальный путешественник XVII века)

(реальный путешественник XVII века) Инженер Гарин из книги А. Н. Толстого (злодей-учёный)

из книги А. Н. Толстого (злодей-учёный) Ихтиандр из книг Беляева «Человек-амфибия» (латиноамериканец из племени араукана)

Заявленные персонажи никак не связаны друг с другом, жили в разные эпохи, а произведения о них относятся к разным жанрам. Однако глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева видит в проекте потенциал для единой вселенной: