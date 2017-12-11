Отечественная киностудия «Союзмультфильм» планирует наладить сотрудничество с главной японской анимационной студией — Ghibli. Этой неожиданной новостью поделилось информационное агентство ТАСС.

О вероятном сотрудничестве двух студий рассказала представитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на завершении «Русских сезонов» в Токио. На этом мероприятии все гости могут увидеть классические русские и советские мульфильмы. Вот что говорит о партнёрстве Слащева:

Мы знаем, что Ghibli заинтересована в открытии офисов по всему миру — на тех рынках, где есть потенциал продвижения фильмов, уже снятых студией или ее будущих работ. Думаю, что «Союзмультфильм» мог бы стать прекрасной площадкой для такого сотрудничества, для представления продукции Ghibli и режиссера Миядзаки в России.

Слащева подчеркнула, что в «Союзмультфильме» много поклонников режиссёра, которым близки его работы, что позволит правильно продвигать эти мультфильмы. По её словам, сейчас для этого союза самое подходящее время, ведь отечественная киностудия переживает второе рождение, а Ghibli как раз планируют расширяться по всему миру.

Кроме того, Слащева вспомнила о положительном опыте, когда пересекалась отечественная и японская анимация.

В 80-е годы эти связи были особенно активны. В 86-87 году была создана совместно российскими и японскими аниматорами трилогия про приключения пингвиненка Лоло. Была экранизирована сказка «Двенадцать месяцев» совместно с японскими партнерами. В 2014 году на российские экраны в прокат вышел японский мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену, который был сделан при участии творческого коллектива с «Союзмультфильма».

А ещё представитель киностудии надеется, что российские мультфильмы тоже будут показывать в Японии.

В нынешнем году «Союзмультфильм» запустил в производство семь новых сериалов, включая продолжение легендарного «Простоквашино», и со всеми новыми работами собирается выходить в Японию. Кроме того, в ближайшие полгода мы сделаем отцифровку и реставрацию пяти полнометражных лент из золотой коллекции нашей киностудии, в том числе фильмов «Двенадцать месяцев» , «Снежная королева». Мы собираемся в том числе привезти их в Японию в рамках следующего фестиваля российской культуры.