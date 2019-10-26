Создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин займётся разработкой ремейка «Пиратов Карибского моря», пишет THR. Вместе с ним над новой картиной поработает Тед Эллиотт, который участвовал в производстве всех пяти фильмов франшизы.

Мазин и Эллиотт напишут сценарий к перезапуску. Кроме этого, они также займутся поисками режиссёра для проекта, который сейчас находится на ранней стадии разработки.

По слухам, новый фильм может рассказать историю пиратки по имени Ред, чей образ будет вдохновлён Энн Бонни по прозвищу «Повелительница морей». Главную героиню может сыграть Карен Гиллан.

Изначально сценаристами картины значились сценаристы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник, но они покинули проект ещё в начале 2019 года. Позже на этом посту их сменил Терри Россио.

Ранее в интервью THR продюсер и сценарист Шон Беэйли рассказал, что в новых фильмах точно не появится Джек Воробей. Тогда сценарием занимались Риз и Верник, а студия хотела дать им творческую свободу. Однако сейчас THR сообщает, что участие в картине Джони Деппа все ещё остаётся под вопросом.