Звучит невероятно, но, похоже, это всё-таки случилось. Терри Гиллиам показал трейлер своей картины «Человек, который убил Дон Кихота». Он пытался снять этот фильм ещё с 2000-го года, но удалось это сделать только теперь. Смотрите скорее!

Для выдающегося режиссёра, участника комик-труппы «Монти Пайтон» и постановщика комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль» этот проект стал настоящим испытанием на пути к мечте. Долгое время Гиллиам не мог найти финансирование, а когда всё же удалось заключить сделку и позвать на съёмки Джонни Деппа и Жана Рошфора, то начались проблемы с деньгами и погодой. В итоге о фильме на какое-то время пришлось забыть.

В новой версии главных героев сыграли Адам Драйвер (Кайло Рен из новых «Звёздных войн») и Джонатан Прайс (Его Воробейшество из «Игры престолов»). Сюжет картины разворачивается вокруг молодого паренька из нашего мира, который попадает в средневековую Испанию, где его принимают за Санчо Пансу. Ему предстоит выяснить, кто же убил Рыцаря Печального Образа — Дон Кихота Ламанчского.

Читайте также Терри Гиллиам и смысл его безумных фильмов Он снимает шедевры гротеска и абсурда — «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Бразилия», «12 обезьян». Он так загадочен и самобытен, будто его подбросили инопланетяне. Но таким его сделала жизнь.