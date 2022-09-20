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    #конкурсы и премии

    Стартовал литературный конкурс «Новая Фантастика 2023»

    20 сентября 2022
    20.09.2022
    987
    1 минута на чтение
    #конкурсы и премии
    Стартовал литературный конкурс «Новая Фантастика 2023»

    Организаторы литературного конкурса «Новая Фантастика» объявили о начале приёма работ. С полными правилами можно ознакомиться на сайте конкурса, а мы выделим главное:

    • работы принимаются до 15 ноября;
    • тема — свободная;
    • объём: от 10 000 до 40 000 знаков без учёта пробелов;
    • работа нигде ранее не должна быть опубликована;
    • рассказ должен быть фантастическим (в том числе: научная фантастика, фэнтези, мистика, ужасы, магреализм), обязательно указать жанр (или несколько);
    • один автор — одна работа;
    • к участию допускаются авторы старше 16 лет;
    • формат файлов в письме: doc/docx/odt/rtf. НЕ PDF.

    Письма с файлом рассказа нужно присылать на почту konkurs@true-writer.ru. В теме письма нужно указать «Заявка НФ2023».

    В тексте письма надо указать:

    • фамилия, имя, отчество автора(ов) или псевдоним;
    • дата(ы) рождения;
    • город, телефон (для связи и координации);
    • название представляемого рассказа;
    • электронный адрес автора
    • жанр рассказа (можно несколько).

    В самом файле — только название рассказа и текст.

    Призы:

    • за первое место — 50 тысяч рублей;
    • последующие 8 или 12 финалистов получат по 15 тысяч рублей;
    • 10 самых достойных работ попадут в печатный сборник «Новая Фантастика 2023».

    В этот раз в жюри вошли писатели и представители издательств: Павел Корнев, Вячеслав Бакулин, Владимир Ларионов, Шимун Врочек, Соня Ролдугина, Александра Черчень, Борис Юлин и Василий Головачев.

    Премию «Новая Фантастика» учредили сообщества авторов «Настоящий Писатель» и литературный клуб «Бумажный слон».

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     Кот-император |  13.07.2021

    Организаторы также издали сборник рассказов с работами финалистов этого сезона и победителей прошлых.

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