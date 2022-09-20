Стартовал литературный конкурс «Новая Фантастика 2023»

Организаторы литературного конкурса «Новая Фантастика» объявили о начале приёма работ. С полными правилами можно ознакомиться на сайте конкурса, а мы выделим главное:

работы принимаются до 15 ноября;

тема — свободная;

объём: от 10 000 до 40 000 знаков без учёта пробелов;

работа нигде ранее не должна быть опубликована;

рассказ должен быть фантастическим (в том числе: научная фантастика, фэнтези, мистика, ужасы, магреализм), обязательно указать жанр (или несколько);

один автор — одна работа;

к участию допускаются авторы старше 16 лет;

формат файлов в письме: doc/docx/odt/rtf. НЕ PDF.

Письма с файлом рассказа нужно присылать на почту konkurs@true-writer.ru. В теме письма нужно указать «Заявка НФ2023».

В тексте письма надо указать:

фамилия, имя, отчество автора(ов) или псевдоним;

дата(ы) рождения;

город, телефон (для связи и координации);

название представляемого рассказа;

электронный адрес автора

жанр рассказа (можно несколько).

В самом файле — только название рассказа и текст.

Призы:

за первое место — 50 тысяч рублей;

последующие 8 или 12 финалистов получат по 15 тысяч рублей;

10 самых достойных работ попадут в печатный сборник «Новая Фантастика 2023».

В этот раз в жюри вошли писатели и представители издательств: Павел Корнев, Вячеслав Бакулин, Владимир Ларионов, Шимун Врочек, Соня Ролдугина, Александра Черчень, Борис Юлин и Василий Головачев.

Премию «Новая Фантастика» учредили сообщества авторов «Настоящий Писатель» и литературный клуб «Бумажный слон».