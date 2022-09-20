Стартовал литературный конкурс «Новая Фантастика 2023»

Организаторы литературного конкурса «Новая Фантастика» объявили о начале приёма работ. С полными правилами можно ознакомиться на сайте конкурса, а мы выделим главное:
- работы принимаются до 15 ноября;
- тема — свободная;
- объём: от 10 000 до 40 000 знаков без учёта пробелов;
- работа нигде ранее не должна быть опубликована;
- рассказ должен быть фантастическим (в том числе: научная фантастика, фэнтези, мистика, ужасы, магреализм), обязательно указать жанр (или несколько);
- один автор — одна работа;
- к участию допускаются авторы старше 16 лет;
- формат файлов в письме: doc/docx/odt/rtf. НЕ PDF.
Письма с файлом рассказа нужно присылать на почту konkurs@true-writer.ru. В теме письма нужно указать «Заявка НФ2023».
В тексте письма надо указать:
- фамилия, имя, отчество автора(ов) или псевдоним;
- дата(ы) рождения;
- город, телефон (для связи и координации);
- название представляемого рассказа;
- электронный адрес автора
- жанр рассказа (можно несколько).
В самом файле — только название рассказа и текст.
Призы:
- за первое место — 50 тысяч рублей;
- последующие 8 или 12 финалистов получат по 15 тысяч рублей;
- 10 самых достойных работ попадут в печатный сборник «Новая Фантастика 2023».
В этот раз в жюри вошли писатели и представители издательств: Павел Корнев, Вячеслав Бакулин, Владимир Ларионов, Шимун Врочек, Соня Ролдугина, Александра Черчень, Борис Юлин и Василий Головачев.
Премию «Новая Фантастика» учредили сообщества авторов «Настоящий Писатель» и литературный клуб «Бумажный слон».
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Организаторы также издали сборник рассказов с работами финалистов этого сезона и победителей прошлых.
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