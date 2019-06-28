На CrowdRepublic стартовал следующий проект по настольной ролевой игре в жанре фэнтезийной космооперы Starfinder. На этот раз Hobby World издают комплект приключений со сквозным сюжетом «Мёртвые солнца», которые проведут персонажей с 1-го по 12-й уровни.

Основная цель проекта — издать четыре книги сценария (с третьей по шестой части, поскольку первые две уже выходили на русском). Каждая книга — 64-страничное руководство, которое включает в себя не только сценарий, но и дополнительные материалы вроде списков снаряжения, характеристик врагов, подробных планов местности и путеводителей по различным регионам.

Кроме того, в рамках проекта можно заказать сразу базовую книгу правил, набор фишек, первые тома и ширму ведущего. Других аксессуаров нет, но если участники разблокируют сверхцель (1,2 миллиона рублей), то получат бесплатный флипмат. Отправлять награды будут не сразу — «Расколотые миры» и «Разрушенные облака» разошлют в августе, а «Тринадцатые врата» и «Империя костей» — в октябре.

Проект предзаказа будет открыт ещё 19 дней — до середины июля.