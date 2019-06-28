На CrowdRepublic стартовал следующий проект по настольной ролевой игре в жанре фэнтезийной космооперы Starfinder. На этот раз Hobby World издают комплект приключений со сквозным сюжетом «Мёртвые солнца», которые проведут персонажей с 1-го  по 12-й уровни.

Основная цель проекта — издать четыре книги сценария (с третьей по шестой части, поскольку первые две уже выходили на русском). Каждая книга — 64-страничное руководство, которое включает в себя не только сценарий, но и дополнительные материалы вроде списков снаряжения, характеристик врагов, подробных планов местности и путеводителей по различным регионам.

Кроме того, в рамках проекта можно заказать сразу базовую книгу правил, набор фишек, первые тома и ширму ведущего. Других аксессуаров нет, но если участники разблокируют сверхцель (1,2 миллиона рублей), то получат бесплатный флипмат. Отправлять награды будут не сразу —  «Расколотые миры» и «Разрушенные облака» разошлют в августе, а «Тринадцатые врата» и «Империя костей» — в октябре.

Проект предзаказа будет открыт ещё 19 дней — до середины июля.

Читайте также

Starfinder vs Pathfinder: что изменилось?

Starfinder vs Pathfinder: что изменилось?

 18.04.2018

Рассказываем, что изменилось в новой игре в жанре космического фэнтези от создателей Pathfinder. За кого можно играть, какие правила появились и кому понравится.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики