Триста лет назад все известные космические цивилизации пережили Разрыв — необъяснимую аномалию, которая стёрла все воспоминания и записи о предшествующих временах. Единственное, что помнят обитатели галактики о тех событиях, — планету Голарион, когда-то вращавшуюся вокруг Солнца. Но во времена Разрыва планета просто исчезла, а на той же орбите возникла монументальная космическая станция «Авессалом», которая стала приютом для человечества и иных разумных видов. Многие искатели приключений задались целью раскрыть величайшую тайну в галактике — отыскать пропавшую планету.

Starfinder Тип: настольная ролевая игра

Жанр: космическое фэнтези

Разработчик: Paizo

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 2–6

Возраст игроков: 16+

Похоже на:

Star Wars Saga Edition (2007)

Dragonstar (2001)

Десять лет Paizo поддерживали Pathfinder — игру, которая стала ответом на не принятую поклонниками четвёртую редакцию Dungeons & Dragons. За это время компания выпустила десятки книг и сотни приключений, а также организовала сообщество игроков по всему миру. И когда уже самые верные фанаты начали упрекать Paizo в отсутствии прогресса, издательство анонсировало Starfinder — духовную наследницу Pathfinder, действие которой разворачивается в космическую эпоху. При этом авторы изменили не только сеттинг, но и ряд механик.

Новую игру встретили с одобрением — уже через несколько месяцев после выхода линейка Starfinder заняла второе место по продажам в рейтинге онлайн-магазина ICv2. Она обошла предшественницу и игры по франшизам Star Wars и Star Trek, уступив только Dungeons & Dragons. Поэтому неудивительно, что Hobby World решили издать её в России, — сейчас для этого собирают средства на портале CrowdRepublic.

Мы решили разобраться, чем Starfinder отличается от Pathfinder и на какие пункты правил стоит обратить внимание в первую очередь.

Фэнтези или фантастика? Правильнее было бы сказать «космическое фэнтези», поскольку практически все фэнтезийные элементы Pathfinder перекочевали и в Starfinder. Игроки по-прежнему могут сыграть за эльфов, гномов или гоблинов, а также выбрать своему персонажу магический класс, чтобы творить заклинания. Где-то в галактике обитают самые настоящие божества, дарующие силу жрецам, а на некоторых планетах восстают живые мертвецы. И всё это сочетается с космическими кораблями, роботами, бластерами, искусственным интеллектом, чёрными дырами и другими элементами космической фантастики. Научности здесь ещё меньше, чем в «Звёздных войнах».

Виды и классы

Классические народы Голариона вроде людей, эльфов, гномов и полуросликов никуда не делись — они расселились по разным планетам, спутникам и космическим станциям. Герои вполне могут столкнуться с гоблином в скафандре или орком в красном истребителе (потому что, очевидно, красный летит быстрее!).

Однако на первый план авторы выводят новых обитателей галактики, которые встречаются куда чаще гномов-эльфов-орков. В книге правил Starfinder детально описаны семь видов:

рассудительные разумные андроиды, построившие новое общество после многих лет рабского служения;

амбициозные и гибкие в обучении люди (мало чем отличаются от собратьев из Pathfinder);

таинственные четырёхрукие касаты, полагающиеся на мудрость и мистические традиции;

одарённые экстрасенсорными способностями лашунты, чей вид разделён на две подрасы;

насекомоподобные ширрены, которые некогда были частью одного великого улья;

воинственные и агрессивные рептилии вески, в прошлом сражавшиеся со всей галактикой;

хитроумные и скрытные исоки, похожие на гуманоидных грызунов.

При желании игрок может выбрать для своего персонажа и классическую расу — их краткие описания приведены в конце книги.

Классы в Starfinder тоже новые, хотя в них можно узнать знакомые архетипы. Солдат — это воин в футуристическом антураже, который прошёл профессиональную подготовку и владеет специальными навыками. Как и воин из Pathfinder, он получает дополнительные черты и боевые техники. В посланнике можно узнать барда и плута — это социальный класс со множеством пунктов умений, он специализируется на хитрых уловках и особых приёмах. Но есть и уникальные классы — например, солярион, который впитывает энергию звёзд и чёрных дыр и преобразует её в убийственные атаки.

Pathfinder славилась своими архетипами, которые позволяли настраивать определённый класс по вкусу — одни способности можно было заменять другими. В Starfinder тоже описаны правила по архетипам, но пока что их представлено совсем мало — наверняка ещё введут в других книгах.

Здесь и далее мы приводим собственный перевод терминов, который может отличаться от официального: на момент написания статьи окончательный словарь ещё не был готов до конца.

Темы

Тема — ещё одна важная особенность, которую игрок выбирает для своего персонажа в самом начале, вместе с расой и классом. Похожую механику мы видели в четвертой редакции Dungeons & Dragons — здесь тема тоже отражает предысторию героя и его род деятельности. В базовой книге представлено с десяток вариантов, от наёмника и охотника за головами до пилота-аса и священника. На старте тема даёт герою бонус к одной характеристике и преимущество при проверках определённых навыков. На высоких уровнях открываются новые способности: например, священник 18-го уровня может провести 10 минут в медитации, чтобы восстановить пункт решимости.

Здоровье, живучесть, решимость

Производные характеристики в Starfinder тоже изменились. На них стоит обратить внимание в первую очередь, поскольку в сражениях вы наверняка часто будете к ним обращаться.

Здоровье (HP). В Starfinder здоровье отражает именно физические ранения персонажа, а не абстрактную стойкость. Когда HP достигают нуля, герой начинает умирать. Начальное здоровье определяется видом и классом. Каждый уровень персонаж получает ещё несколько пунктов здоровья — их число зависит от класса. При этом высокий показатель выносливости не повышает здоровье. После 8 часов отдыха герои восстанавливают несколько пунктов здоровья и все пункты живучести.

Живучесть (Stamina) отражает запас сил и энергию героя. Весь полученный урон снижает сперва живучесть, а уже потом здоровье, — но восстанавливать её легче. Герой может потратить 10 минут и один пункт решимости, чтобы полностью восстановить живучесть. Показатель живучести зависит от класса и модификатора выносливости.

Пункты решимости (Resolve Points) — это запас удачи и выдержка героя. Их можно тратить не только на то, чтобы восстанавливать запас живучести, но и на активацию особых способностей класса. Например, на 20-м уровне механик может тратить запас решимости, чтобы создавать технологические устройства. Запас пунктов решимости равен половине уровня героя плюс модификатор ключевой характеристики. Все пункты решимости восстанавливаются после 8 часов отдыха.

Броня

Старые разновидности класса брони ушли в прошлое — больше нет ни «защиты от касательных атак», ни «защиты, когда вас застали врасплох». Теперь у персонажа есть энергетический класс брони (EAC, Energy Armor Class) и кинетический класс брони (KAC, Kinetic Armor Class). Если герой стал целью энергетической атаки (огнём, электричеством или холодом), значение атаки сравнивается с первым показателем, а если по нему стреляют из автомата или бьют дубиной — со вторым. Броня в разной степени защищает от энергетических и кинетических атак. Если персонажа всё же застали врасплох (например, напав из засады), то его класс брони уменьшается на 2 и он не может совершать ответные действия.

Снаряжение

Всё снаряжение, будь то оружие, технологические гаджеты или магические предметы, теперь обладает своим уровнем. Предполагается, что герои будут путешествовать со снаряжением плюс-минус своего уровня (однако бывают и исключения — например, очень ценная награда или ключевой предмет по заданию). Чем выше уровень снаряжения, тем выше его показатели: урон, прочность, боезапас и так далее. Растёт и цена — если бластер первого уровня стоит 350 кредитов, то 12-го обойдётся уже в 40 тысяч. Примечательно, что высокий уровень оружия не влияет на шанс попадания — даже если у вас в руках гравитационное копьё 19-го уровня с невероятным уроном в 12d6.

Если ваш любимый бластер или меч кажутся чересчур слабыми, то к вашим услугам магические сопряжения (fusion), которые позволят, например, обездвижить или заморозить врага при попадании.

Сражения

Изменились и некоторые правила сражений. Авторы упростили сложные механики, включая описания манёвров и внеочередных атак (AoO). Вот лишь некоторые обновления.

Классы не получают дополнительные атаки с уровнем — строчки типа +13/+8/+3 остались в прошлом. Теперь любой класс заявляет или одну атаку за действие в раунд, или две за полное действие со штрафом –4 (о действиях чуть ниже). Это могут быть два выстрела из бластера или две атаки оружием в каждой руке.

Критические удары подтверждать не нужно — если на игральной кости атаки выпало 20 и результата хватает, чтобы поразить соответствующий класс брони, то удваивается и базовый урон, и дополнительный урон от спецспособности (в Pathfinder такого не происходило). Некоторые виды оружия обладают дополнительными критическими эффектами.

Боевые манёвры остались в прошлом, как и показатели CMD и CMB. Чтобы выполнить некий манёвр, персонаж должен совершить атаку против сложности (сложность равна 8 + кинетический класс брони врага). Попытка сбить с ног или обезоружить противника больше не вызывает внеочередной атаки. Правила по захвату также значительно упростили.

Теперь существо в бою может вызвать внеочередную атаку лишь одним из трёх способов: если выходит из контролируемой врагом клетки ( threatened square ), совершает рядом с врагом любую дистанционную атаку или творит заклинание. Заклинателям стоит попрощаться с «защитным сотворением заклинаний», которое не провоцировало подобные атаки. Если творишь чары и рядом враг, то он получает возможность тебя ударить. Попал — заклинание провалено. Творить заклинания в «защитной стойке» теперь нельзя — и это делает магов очень уязвимыми. Но есть и хорошие новости: многие заклинания не провоцируют внеочередную атаку.

Действия

В Starfinder изменились правила по механике действий в бою — что-то похожее мы видели в четвёртой редакции Dungeons & Dragons. В свой ход персонаж может выполнить одно основное действие, одно сопутствующее действие и быстрое действие (причём основное можно разменять на сопутствующее, а его, в свою очередь, на быстрое). Кроме того, вместо вышеописанных действий в свой ход герой может выполнить одно действие полного хода (full action) — например, атаковать дважды с –4 или совершить атаку с разбега.

Стандартный широкий шаг (5-foot step) — то есть движение на 1 клетку без провоцирования внеочередной атаки — теперь занимает сопутствующее действие, а значит, его нельзя совмещать с действием полного хода. Также герои получают ответное действие (reaction), которое могут потратить раз в раунд на одну внеочередную атаку. Это значит, что, даже если от персонажа убегают два противника, совершить такую атаку он сможет лишь по одному из них.

Магия

В целом магическая система почти не изменилась: у персонажей с классом заклинателя есть несколько ячеек, которые они тратят на сотворение заклинаний сколько-то раз в день. Тот же техномант — это практически колдун (sorcerer) из Pathfinder, только он черпает магию из своего хранилища заклинаний.

Примечательно, что среди основных классов нет ни одного мага с заклинаниями до девятого круга — только до шестого. Вероятно, Paizo представят подобный класс позже, но в целом понятно, почему авторы решили ограничить магию: по сути, её эффекты дублируют многочисленные технологии.

* * *

Мы перечислили лишь основные изменения. Знатоки Pathfinder во время игры то и дело будут замечать: «Ага, а вот здесь стало по-другому» — проверено на себе. В статье мы не отразили правила по космическим путешествиям и сражениям, потому что им можно посвятить примерно столько же места. Впрочем, даже по этому списку можно оценить, как изменилась Starfinder по сравнению с предшественницей.

Paizo не рискнули отойти от устоявшихся механик — многие ключевые элементы остались прежними. Однако ряд новых правил и косметических изменений преобразили старенькую систему d20, позволив перенести опыт классических фэнтезийных приключений в далёкий космос. Разве что на фоне Pathfinder игра пока выглядит бедновато — нет того колоссального списка монстров, вещей, заклинаний и архетипов, что был создан за 10 лет. Но авторы об этом позаботились — в книге есть глава, рассказывающая о том, как конвертировать старые материалы.

Летом 2018 года выходит бета-тест второй редакции Pathfinder, и похоже, что Starfinder стала своего рода промежуточным этапом. Любопытно будет увидеть, какие нововведения авторы позаимствуют для второй редакции.