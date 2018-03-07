Американское издательство Paizo анонсировало выход новой редакции своей флагманской настольной ролевой игры Pathfinder. Первые обновлённые материалы выйдут уже в августе этого года. О новинке сообщается на сайте издательства.

Вторая редакция игры получит название Pathfinder Second Edition, но перед этим летом издательство выпустит материалы Pathfinder Playtest. Под этой маркой пока что запланировано три продукта: основная книга правил, приключение и карта для приключения. Все эти материалы в электронном виде можно будет скачать уже 2 августа. А с 20 марта можно предзаказать физические книги прямо с сайта.

Какой-то конкретики озвучивается очень мало. Известно, что в новой книге будут представлены:

10 кругов заклинаний для 4 различных списков;

правила по архетипам и мультиклассированию;

классические монстры и магия;

обновлённая система инициативы;

обновлённые магические предметы;

базовый класс алхимика;

гоблины в качестве игровой расы;

обновлённая система предысторий и мастерства;

и многое другое.

В блоге Paizo приводятся некоторые детали. Создание персонажа начнётся с выбора родословной (теперь заменяет выбор расы) и распределения характеристик. Затем игрок выберет предысторию своему персонажу, которая отражает жизнь героя до того, как он стал искателем приключений. В самом конце определяется класс. Всё это — ключевые этапы и выборы создания персонажа. Позже игрок выбирает черты, способности и снаряжение — это уже второстепенные этапы.

Приключения и геймплей теперь разбиты на три вида активностей: боевые сцены, сцены исследования и сцены простоя. В боевых сценах герои сражаются с противниками (счёт идёт на секунды), в исследовательских сценах — изучают руины, обезвреживают ловушки и принимают гостей на королевском приёме (счёт идёт на минуты и часы). Сцены простоя же занимают целые дни: в это время приключенцы будут заниматься ремеслом, торговать и решать организационные вопросы.

Обновлённая система инициативы теперь делится не на конкретные типы действий вроде «основное», «движение», «малое» и «ответное», а на три пункта действий, которые можно тратить по своему усмотрению (и остаётся ещё один пункт «реакции»). Например, заклинание «волшебная стрела» выпускает по одному заряду за каждое потраченное действие. Многие монстры получат любопытные способности, связанные с пунктом «реакции». Например, если сотворить огненное заклинание рядом с красным драконом, то тот сможет перехватить над ним контроль!

Правила создания монстров тоже переработаны. Авторы отошли от строгих формул, основанных на кубике хитов (Hit Dice) и уровнях существа. Теперь характеристики противника опираются на его уровень и роль. При этом два существа могут иметь один и тот же уровень, но их характеристики будут разительно отличаться.

Изменился и подход к магическим предметам. Создатели игры хотят, чтобы теперь снаряжение выбиралось не по принципу «это необходимо моему классу», а просто из личных предпочтений. Хотя мощное оружие и броня всё ещё играют важную роль в приключениях и сражениях.

Авторы Pathfinder Playtest начнут проводить ознакомительные игры на крупных фестивалях уже с этой весны. Кроме того, они будут публиковать подробности об игре у себя в блоге и на сайте.

Напомним, Pathfinder — фэнтезийная настольная ролевая игра, основанная на системе d20. Её первые материалы начали выходить в 2008 году, когда в продажу поступила четвёртая редакция Dungeons & Dragons, правила которой радикально отличались от прошлой версии (3.5e). Благодаря этому Pathfinder перетянул на себя многих игроков D&D, и какое-то время игра даже занимала первое место по продажам и популярности, обойдя главного конкурента. Ситуация изменилась с выходом D&D 5ed, но не очень сильно — Pathfinder остаётся весьма популярным среди любителей НРИ. За 10 лет для Pathfinder вышло более 40 полновесных печатных книг и сотни приключений в электронном виде.

Мы обратились к издательству Hobby World, которое выпустило основную книгу правил Pathfinder и стартовый набор на русском языке. Представители компании пообещали в ближайшее время опубликовать официальную позицию.