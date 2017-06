Российская компания Owlсat Games запустила проект по сбору средств на разработку компьютерной ролевой игры Pathfinder: Kingmaker. Она будет основана на одноимённой настольной ролевой игре. Оттуда же в видеоверсию перекочуют игровой мир, сюжет, приключения и ключевые персонажи.

В команде Owlcat Games — ветераны отечественной игровой индустрии, которые делали «Проклятые земли», «Героев меча и магии 5» и «Аллоды Онлайн». В создании игры разработчикам поможет сценарист Крис Авеллон, писавший сюжеты для Fallout 2, Planescape: Torment, Star Wars: Knight of Old Republic II: The Sith Lords и Torment: Tides of Numenera.

Разработчики обещают приключение на 80 часов, включая основную и второстепенные сюжетные линии. Игроки смогут выбирать из семи рас, сотен магических заклинаний и более чем из десяти классов. А в путешествиях им встретится свыше сотни монстров. В кампании игрокам предстоит развивать собственное королевство, которое будет меняться в зависимости от принятых решений. Игра рассчитана на одиночное прохождение, но игрок сможет путешествовать вместе с компаньонами.

Всего Owlcat Games намерены привлечь полмиллиона долларов — и на момент публикации записи собрали около 200 тысяч. Для спонсоров предусмотрен очень широкий спектр наград: от цифровой копии игры до печатной карты, футболок, книг с правилами ролевой игры и многого другого. Минимальная сумма платежа для получения доступа к игре — 28 долларов.

Проект будет идти ещё 35 дней, и это отличный шанс поддержать отечественных разработчиков и достойную ролевую игру. Она должна выйти летом 2018 года.