Стартовала крауд-кампания фестиваля ролевых игр «Ролекон»

На CrowdRepublic стартовал сбор средств на поддержку фестиваля настольных ролевых игр и смежных увлечений «Ролекон».

В этот раз он пройдёт 28-29 октября в павильонах московского Экспоцентра — потому и выше цена билетов. Сумма позволит оплатить все приготовления и аренду. Как и в прошлые разы, территория фестиваля будет разделена на игровую (платный вход) и фан-зону (издательства, авторы, стенды, демоигры, лекционный блок и многое другое). Если удастся собрать большую сумму, то средства пойдут на стендовую застройку и фотозону, а также это позволит провести видеотрансляцию.

На игры уже можно записываться (или заявлять свои) — на сайте «Ролекона».

В рамках кампании участники смогут купить билеты на игры, а также разнообразный мерч: коллекционный кубик, значок, бейдж и футболку. Мерч получат и те, кто не сможет посетить фестиваль.