Фильм про Бэтмена от Тима Бёртона вышел 30 лет назад — и по такому поводу сценарист картины Сэм Хэмм поделился воспоминаниями о создании ленты. Оказалось, что вместо Майкла Китона роль Бэтмена мог исполнить… Стивен Сигал! Актёр был в списке Warner Bros., потому что компания искала кого-то из боевиков.

В Warner Brother (старое название Warner Bros. — прим. МирФ) было много тех, кто хотел позвать на роль Бэтмена звезду из экшен-фильмов. Они хотели найти актёра скорее на роль Бэтмена, а не Брюса Уэйна. Но вообще-то в фокусе должен был находиться Брюс Уэйн, потому что сцены с Бэтменом — это, по большей части, работа каскадёра. Вам не нужен эксперт в области боевых искусств как, скажем, Стивен Сигал, или кто-то вроде него, потому что вы всё равно можете обыграть эти трюки. Сигал был в числе тех, кого нам предложили. Сэм Хэмм, сценарист «Бэтмена»

На момент съёмок «Бэтмена», Сигал действительно зарекомендовал себя как мастер по боевым искусствами — он бы вполне подошёл под требования WB. Однако Хэмм сомневается, что актёра приглашали хотя бы на прослушивание.

Хотите верьте, хотите нет, но стоило ему появиться на сцене, как люди сразу же им восхищались, смотрите, мол, это крутой парень! Он мог быть Бэтменом. Я не думаю, что все это дошло до стадии съемок со всеми репликами и диалогами. Он был лишь одним из имён в списке. Сэм Хэмм, сценарист «Бэтмена»

Сценарист добавляет, что Бэтмен — это не только экшен. Студии нужен был актёр, который мог бы убедительно сыграть Бэтмена и вне костюма. Нужен был кто-то, кто смог вызвать в зрителей сопереживание к Брюсу Уэйну. И этим «кем-то» стал Майкл Китон. К слову, из-за ограничений костюма активно выполнять трюки всё равно было невозможно.

Зрители сомневались в том, что студия приняла удачное решение, но в итоге фильму сопутствовал кассовый успех — при бюджете в 35 миллионов долларов картина заработала 411 миллионов (без учёта инфляции).