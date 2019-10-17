Один из режиссёров анимационного мультфильма «Барашек Шон: Фермагеддон» Уилл Бечер рассказал изданию Flickering Myth о работе над второй частью «Побега из курятника».

Как говорит Бечер, модельная комната студии Aardman теперь «заполнена курицами» — команда уже приступила к полноценной работе над сиквелом. Правда, от подробностей Бечер воздержался:

Всё, что я могу вам сказать, — мы к концу фильма сделаем много цыплят. У нас есть команда, которая занимается разработкой моделей. Так вот, если раньше они были по уши заняты моделями овец, то теперь медленно начинают окружать себя моделями куриц. Уилл Бечер, режиссёр

Сиквел анонсировали ещё в апреле 2018 года, но с тех пор новостей о нём особо не было. Неизвестно, появятся ли старые персонажу и вернутся ли к ним актёры озвучания вроде Мела Гибсона.

«Побег из курятника» — первая полнометражная работа студии. Она вышла в 2000 году, и при бюджете в 45 миллионов долларов собрала по миру 225 миллионов.

В 2018-м студия выпустила пластилиновый мультфильм «Дикие предки», который провалился в прокате — при бюджете в 50 миллионов сборы картины составили лишь 54,6 миллиона. И это без учёта маркетинга.

Дата выхода второй части «Барашка Шона» размытая. В некоторых странах его уже начали показывать, а в, например, США и России нужно ждать декабря.