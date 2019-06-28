Студия CD Projekt Red проведёт официальный косплей-конкурс по игре Cyberpunk 2077. Для того, чтобы принять в нём участие, необходимо создать аутентичный косплей на одного из персонажей игры Cyberpunk 2077.

Подать заявку можно онлайн. Другой способ принять участие в конкурсе — отборочные туры на следующих мероприятиях:

gamescom (Кёльн, Германия), 21-24 августа

PAX West (Сиэтл, США),30 августа — 2 сентября

Tokyo Game Show (Токио, Япония), 12-15 сентября

Игромир (Москва, Россия), 3-6 октября

Paris Games Week (Париж, Франция), 30 октября — 3 ноября

По 5 финалистов онлайн и оффлайн туров встретятся в гранд-финале. Они поборются за общий призовой фонд 40 000 долларов и возможность блеснуть в одном из самых популярных игровых журналов. Дату и место проведение финала организаторы сообщат в начале 2020 года.