Студия CD Projekt Red проведёт официальный косплей-конкурс по игре Cyberpunk 2077. Для того, чтобы принять в нём участие, необходимо создать аутентичный косплей на одного из персонажей игры Cyberpunk 2077.
Подать заявку можно онлайн. Другой способ принять участие в конкурсе — отборочные туры на следующих мероприятиях:
- gamescom (Кёльн, Германия), 21-24 августа
- PAX West (Сиэтл, США),30 августа — 2 сентября
- Tokyo Game Show (Токио, Япония), 12-15 сентября
- Игромир (Москва, Россия), 3-6 октября
- Paris Games Week (Париж, Франция), 30 октября — 3 ноября
По 5 финалистов онлайн и оффлайн туров встретятся в гранд-финале. Они поборются за общий призовой фонд 40 000 долларов и возможность блеснуть в одном из самых популярных игровых журналов. Дату и место проведение финала организаторы сообщат в начале 2020 года.
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