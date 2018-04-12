В прошлом году студия Нила Бломкампа («Район №9», «Робот по имени Чаппи») Oats Studio опубликовала в Сети несколько фантастических короткометражек на самые разные темы, чаще всего в них людям приходилось сталкиваться с поразительными чудовищами. Теперь Oats открыла сайт, где объявила сбор средств на выпуск полнометражной картины.

Бломкамп уверен, что в XXI веке студии должны напрямую финансироваться фанатами.

Чем больше поклонников поддержит нас в Сети, тем больше мы сможем снять. Мы хотим создать экосистему, в которой сообщество сможет поддерживать нас напрямую. Из заявления на сайте студии Oats

Грядущая цель студии — снять полнометражное продолжение Firebase. Если кампания привлечёт хотя бы 40 долларов, то Oats снимут видео под названием «Кот» — видимо, своеобразное шуточное продолжение. Если пользователи пожертвуют 100 миллионов долларов, то постановщик и его команда снимут трилогию фильмов.

Короткометражка Firebase вдохновлена теорией, что вся наша вселенная — это симуляция. Действие ролика разворачивается во Вьетнаме, где американские солдаты сталкиваются с чудовищным существом, «богом реки». Оно за пару движений расправляется с бойцами и запросто изменяет гравитацию вокруг себя, обладает телекинезом, телепатией и тому подобными сверхспособностями. Чтобы его остановить, вселенная создаёт противодействие в виде совершенного оружия.

Посмотрите, если ещё не видели — русские субтитры включаются в плеере:

В интервью изданию The Verge Бломкамп рассказал про особенности своего проекта по сбору средств, а также уверил фанатов, что продолжает работать с Голливудом. Кроме того, режиссёр уточнил, что все деньги со сборов пойдут на съёмки, никаких футболок или стикеров ждать не стоит.

Сейчас культура краудфандинга примерно такая: «Ой, я хочу и конечный продукт, но ещё и немного других разных штук». Ни один из тех долларов, что вы пожертвуете, не уйдёт на конечный продукт, который вы хотите получить. Если вам нравится то, что мы делаем, то найдите способ дать нам больше. [Это] не значит, что я больше не контактирую с Голливудом. Есть проекты, над которыми я работаю прямо сейчас. Но вместе с тем я разрываюсь между амбициозными и рискованными вещами Oats Studio и фильмами, которые показывают в кинотеатрах. Нил Бломкамп

Проект по сбору средств будет идти ещё 30 дней. Каждый участник, независимо от внесённой суммы, получит имя в титрах, три закадровых ролика, PDF с концепт-артами и приватную ссылку на просмотр фильма.