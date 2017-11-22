Студия Нила Бломкампа Oats опубликовала новую CGI-короткометражку. В этом коротком ролике без реплик показывается вторжение войска тевтонских рыцарей в сельскую местность. Всё это напоминает реальные исторические события, но за исключением огромного рыцаря в доспехах! Посмотрите сами:
Похоже, что в основу короткометражки Gdansk легла иллюстрация «1410» художника Якуба Розальски, которая опирается на события Грюнвальдской битвы 1410 года.
Читайте также
Художник Якуб Розальски и его боевые роботы
Польский художник рассказал о роботах и медведях на его картинах, почему русские в его мире не злодеи и об «оттенках серого», прославивших «Ведьмака».
Короткометражка Rakka, первая из серии фильмов Нила Бломкампа на русском языке
Она рассказывает о группе сопротивления, которая сражается против пришельцев-захватчиков. Предводителя людей играет Сигурни Уивер.
Короткометражка Zygote из серии Нила Бломкампа (на русском)
Героиня Дакоты Фаннинг пытается выжить на полярной станции, где её преследует чудище из множества тел.
CGI-короткометражка от Нила Бломкампа ADAM: The Mirror
Это продолжение сюжета демонстрационного ролика Unity, в котором рассказывается история существа по имени Адам.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.