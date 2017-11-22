Студия Нила Бломкампа Oats опубликовала новую CGI-короткометражку. В этом коротком ролике без реплик показывается вторжение войска тевтонских рыцарей в сельскую местность. Всё это напоминает реальные исторические события, но за исключением огромного рыцаря в доспехах! Посмотрите сами:

Похоже, что в основу короткометражки Gdansk легла иллюстрация «1410» художника Якуба Розальски, которая опирается на события Грюнвальдской битвы 1410 года.