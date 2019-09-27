Студия Virtual Basement анонсировала выход Broomstick League по мотивам «Гарри Поттера». Игроки станут участниками своеобразного турнира по квиддичу.

На самом деле, игра создаётся не по лицензии правообладателей, поэтому никаких знакомых локаций и персонажей в Broomstick League не будет.

В геймплейном трейлере на поле сражаются две команды по три человека. Максимальное количество участников турнира — восемь.

Во время матчей игроки смогут использовать разные заклинания — например, ослеплять противников. В Broomstick League будут доступно несколько арен для игры. Кроме этого, можно будет менять внешность персонажа, набор его эмоций и метлу.

В раннем доступе Broomstick League появится в Steam в 2020 году. Более точно даты релиза у игры пока нет.