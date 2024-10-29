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Сюжет Hogwarts Legacy 2 будет «согласован» с сериалом по «Гарри Поттеру»
Дмитрий Кинский
6 ноября 13:16
1 минута на чтение
Глава Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хэддад подтвердил, что сиквел Hogwarts Legacy уже находится в производстве.
Более того, разработчики работают с командой будущего сериала по «Гарри Поттеру», чтобы согласовывать некоторые элементы сюжета. О чем конкретно идет речь, пока непонятно.
По словам Дэвида, в компании были очень довольны тем, как авторы игры смогли раскрыть мир «Гарри Поттера».
Вместе с этим стало известно, что Hogwarts Legacy продалась тиражом в 30 миллионов копий.
Даты релиза у сиквела Hogwarts Legacy пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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