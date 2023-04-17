«Sweet Tooth»: трейлер второго сезона сериала про мальчика с оленьими рогами

Netflix показал полноценный трейлер второго сезона постапокалиптической драмы «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Ролик демонстрирует новую угрозу племени детей-гибридов, а также показывает первые дни чудовищной катастрофы.
Действие разворачивается вокруг главного героя Гаса, того самого мальчика с оленьими рогами из названия. Он покинул родной лес, чтобы добраться до охраняемого заповедника, но теперь возникла новая опасность.
Шоураннерами выступили Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»), а продюсированием занимаются Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзен.
Первый сезон тепло приняли критики и зрители, средняя оценка от прессы составила 78 баллов, а зрительский рейтинг — 7,1. При этом многие поклонники оригинального комикса отмечают, что шоу стало более лёгким и светлым и по тону. Хотя второй сезон по трейлеру выглядит мрачнее.
Все эпизоды выйдут 27 апреля.
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