«Sweet Tooth»: трейлер второго сезона сериала про мальчика с оленьими рогами

Netflix показал полноценный трейлер второго сезона постапокалиптической драмы «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Ролик демонстрирует новую угрозу племени детей-гибридов, а также показывает первые дни чудовищной катастрофы.

Действие разворачивается вокруг главного героя Гаса, того самого мальчика с оленьими рогами из названия. Он покинул родной лес, чтобы добраться до охраняемого заповедника, но теперь возникла новая опасность.

Шоураннерами выступили Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»), а продюсированием занимаются Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзен.

Первый сезон тепло приняли критики и зрители, средняя оценка от прессы составила 78 баллов, а зрительский рейтинг — 7,1. При этом многие поклонники оригинального комикса отмечают, что шоу стало более лёгким и светлым и по тону. Хотя второй сезон по трейлеру выглядит мрачнее.

Все эпизоды выйдут 27 апреля.