На премьере четвёртой части «Мстителей» издание Variety спросило у звезды фильма Элизабет Олсен (Ванда Максимофф) о грядущем сериале для Disney+ с ней и Полом Беттани в главной роли «Ванда/Вижен». Новых подробностей почти нет, только одна любопытная деталь.

В качестве источников вдохновения мы используем несколько разных серий комиксов. Действие развернётся вокруг Ванды и Вижена. Во время обсуждения они, кажется, показали фото с нашими героями в 1950-х. Мы с Полом Беттани очень взволнованы. У них отличная команда сценаристов. Мне кажется, сериал будет идти шесть часов, но я не знаю, сколько в нём будет серий. Элизабет Олсен, актриса

CBR уточнили, что речь идёт скорее об эстетике того времени, чем о времени действия. На это намекнула и ответ Олсен, когда её спросили о главной песне для сериала.

Актриса также отметила, что съёмки начнутся этой осенью.

Впервые сериал «Ванда/Вижен» компания представила на презентации сервиса Disney+ наряду с другими сериалами по Киновселенной — «Локи» и «Сокол и Зимний солдат». В них вернутся актёры из фильмов, а события шоу будут влиять на сюжет MCU. Пока что дат запусков нет.