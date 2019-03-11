Режиссёр «Тора 3: Рагнарёк» и «Реальных упырей» Тайка Вайтити займётся съёмками пилотного эпизода сериала по «Бандитам во времени» — фильма Терри Гиллиама 1981 года. Вайтити также выступит соавтором шоу, которое адаптируют для стримингового сервиса Apple, пишет THR. Сам Гиллиам вместе с Вайтити и Дэном Халстедом займёт пост исполнительного продюсера.

Права на адаптацию фэнтезийной картины компания Apple приобрела в летом 2018 года. Фильм «Бандиты во времени» рассказывает об 11-летнем мальчике и шестерых гномах, которые путешествуют в разные эпохи ради сокровищ и встречаются там с известными историческими личностями.

Адаптацией будут заниматься Anonymous Content, Paramount Television и Media Rights Capital. Дата премьеры пока неизвестна. Запускать свой онлайн-кинотеатр компания Apple планирует в апреле 2019 года.