Портал ComicBook рассказал, что мультфильм Justice League Dark: Apokolips War станет последним во вселенной «Лиги справедливости», которая началась с «Парадокса источника конфликтов» в 2013 году.

Впрочем, после этого Warner Bros. будет и дальше выпускать самостоятельные анимационные фильмы. В одном только 2019 году компания сделала шесть мультфильмов, два из которых не входили в основной сюжет — «Бэтмен против Черепашек-ниндзя» и «Юные Титаны, вперед! против Юных Титанов».

Также стоит отметить, что картины вроде «Супермен: Красный сын» и «Бэтмен: Готэм в газовом свете» не входят в анимационную вселенную DC, несмотря на сходства в тональности.

«Темная лига справедливости: Апокалипсис» выйдет в цифре 5 мая, а на физических носителях — 19 числа.