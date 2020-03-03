«Герои станут злодеями»: трейлер мультфильма DC «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис»

Warner Bros. выпустила трейлер своего следующего полнометражного мультфильма по комиксам DC — «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис». Картина расскажет о борьбе супергероев с Дарксайдом, одним из самых могущественных злодеев во всех вселенных.
Разработчики обещают, что мультфильм представит самый большой отряд супергероев в истории DC: засветятся Бэтмен, Супермен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг, Константин, Рэйвен, Болотная Тварь, члены Бэт-семьи и многие другие. «Апокалипсис» продолжит основную сюжетную линию, которая идёт в мультфильмах шесть последних лет.
В центре окажутся Константин, Супермен и Рэйвен — им предстоит собрать силы супергероев, чтобы возглавить последнюю атаку на Дарксайда.
В комментариях картину уже назвали «режиссёрской версией „Лиги справедливости“ Зака Снайдера».
Мультфильм выйдет в «цифре» и на носителях весной этого года.
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