«Герои станут злодеями»: трейлер мультфильма DC «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис»

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Warner Bros. выпустила трейлер своего следующего полнометражного мультфильма по комиксам DC — «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис». Картина расскажет о борьбе супергероев с Дарксайдом, одним из самых могущественных злодеев во всех вселенных.

Разработчики обещают, что мультфильм представит самый большой отряд супергероев в истории DC: засветятся Бэтмен, Супермен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг, Константин, Рэйвен, Болотная Тварь, члены Бэт-семьи и многие другие. «Апокалипсис» продолжит основную сюжетную линию, которая идёт в мультфильмах шесть последних лет.

В центре окажутся Константин, Супермен и Рэйвен — им предстоит собрать силы супергероев, чтобы возглавить последнюю атаку на Дарксайда.

В комментариях картину уже назвали «режиссёрской версией „Лиги справедливости“ Зака Снайдера».

Мультфильм выйдет в «цифре» и на носителях весной этого года.

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