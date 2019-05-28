Бэтмен против Черепашек-ниндзя. Да, этот фильм реально сняли!

Во время экскурсии по заводу Power Industrial Барбара Гордон становится свидетельницей кражи, в которой как-то замешаны загадочные существа в разноцветных повязках. Расследуя произошедшее, Бэтмен знакомится с четвёркой черепашек-ниндзя.

Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles Режиссёр: Джейк Касторено

Роли озвучивают: Трой Бэйкер, Эрик Бауза, Даррен Крисс

Премьера: 14 мая 2019

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На первый взгляд, идея объединить в одном фильме Тёмного рыцаря Готэма и четверку черепах из Нью-Йорка отдаёт абсурдом, граничащим с безумием. Жизнерадостные пожиратели пиццы в разноцветных повязках кажутся прямой противоположностью вечно хмурому Бэтмену. Но если вспомнить происхождение Черепах, то задашься вопросом, почему до этого мэшапа додумались только сейчас. Оригинальные чёрно-белые комиксы Питера Лэрда и Кевина Истмена были весьма мрачными и жёсткими, подростковой беззаботности мультсериала в них не было и в помине.

Фильм основан на одноимённой серии Джеймса Тиниона IV и Фредди Уильямса II, выходившей в издательстве IDW Publishing в 2015–2016 годы. Успех кроссовера привёл к появлению двух продолжений, в которых героям противостоят Бейн и Крэнг, и одного спин-оффа.

Экранизация в целом следует комиксу, но несколько упрощает сюжет: из мультфильма исчезли некоторые второстепенные персонажи вроде учителя Сплинтера и Люциуса Фокса, а также все упоминания о параллельных вселенных. Если в комиксе черепашки попадали именно в альтернативную реальность, то на экране они просто садятся в машину и едут в Готэм из Нью-Йорка.

Поездка выливается в бешеное, увлекательное, полное драйва и юмора приключение. Создатели фильма оторвались по полной и не удержались от возможности подшутить над собственными персонажами. Так, Черепашки ведут себя как читатели, попавшие в комикс, и пошатывают четвёртую стену. Оказавшись на родине Бэтмена, они не перестают дивиться тому, как безумно выглядит Готэм с его вечными сумерками, диковинным ансамблем суперзлодеев и зависшими в небе дирижаблями, которые непонятно зачем нужны.

С первых же кадров на зрителя обрушивается лавина отменного экшена. Столкнув Черепашек и Бэтмена лбами, создатели показывают отличия в поведении героев, их взглядах на жизнь и манере ведения боя — Бэтмен и Черепашки дерутся совершенно по-разному.

Поначалу кажется, что Джейк Касторено и Марли Харпин-Гейзер жалуют Бэтмена больше Черепашек. Тёмный рыцарь получает самые зрелищные сцены и в целом выставлен в лучшем свете. Сначала он едва не уделывает Шреддера в одиночку, а потом, невзирая на усталость, ещё и надирает зад всем четырём Черепашкам за раз. Однако герои быстро осознают бесполезность схваток друг с другом и начинают работать вместе, причём каждый герой открывает для себя родственную душу в противоположной команде. Донни находит общий язык с Бэтгёрл, Рафаэль — с Робином, Лео — с самим Тёмным рыцарем, а весёлый озорник Майки попадает под присмотр чопорного Альфреда.

Объединив силы, Бэтмен и Черепашки должны остановить двух своих заклятых противников, также решивших действовать сообща: Шреддер и клан Ноги заключили союз с Ра’с аль Гулом и Лигой Убийц. Причём по дороге героям придётся разобраться со всем ассортиментом врагов Тёмного рыцаря, начиная с Пингвина и Пугала и заканчивая Джокером и Харли Квинн.

И вот здесь кроются две основные проблемы комикса. В мультфильме появляется с полдюжины бэтменовских злодеев, но все они, за исключением финальных боссов, лишены индивидуальности и действуют по шаблону. Шреддер и Ра’с аль Гул ведут себя иначе, но их поступки идут вразрез с общим раздолбайским духом мультфильма. Черепахи воспринимают Готэм как безумный парк развлечений, Бэтмен и его команда стараются при любых обстоятельствах сохранить жизнь противникам, а Шреддер и Ра’с аль Гул убивают людей пачками, не щадя ни охранников в Архэме, ни подручных Пингвина, ни собственных приспешников.

Несвойственная детскому мультфильму жёстокость и ряд отсылок, рассчитанных на хорошее знание первоисточников, заставляет предположить, что фильм рассчитан всё-таки на более опытных фанатов. Дети посмеются при виде Бэтмена, попивающего кофеёк из кружки с эмблемой Супермена, но вряд ли оценят всю красоту вступительных и финальных титров, выполненных в комиксной стилистике оригинала.

Один из лучших мультфильмов, выпущенных Warner Bros. Animation за последнее время, — яркий, зрелищный и бесшабашный. Впрочем, злодеи получились немного шаблонными, а с жестокостью вышел перебор.

А это помните? Бэтмен и Черепашки… в Минске! В середине девяностых издательство «Минск» без какой-либо оглядки на авторские права выпустило целую серию романов про Черепашек-ниндзя. Написанные безымянными авторами книги, как правило, передирали сюжеты голливудских блокбастеров наподобие «Парка юрского периода», «Разрушителя» и «Последнего киногероя», помещая в центр сюжета Черепашек. Подчиняясь буйной фантазии авторов, Черепашки отращивали бороды, боролись с Чужим и Лепреконом, превращались в магических и вымышленных существ, реставрировали старинные фрески, а в ряде случаев… работали бок о бок с Бэтменом. Одна книга пересказывала сюжет фильма «Бэтмен навсегда», другая — «Бэтмена» Тима Бёртона, а третья, «Бэтмен и волшебник», отправила Бэтмена и Черепашек в иную реальность, где они должны были спасти мальчика по имени Джонни и одолеть злого колдуна, сидящего на самом верху Чёрной башни.