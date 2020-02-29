Послевоенный Советский Союз, 1946 год. Юный труженик Украинской ССР открывает в себе невероятные способности: он умеет летать, поднимать голыми руками трактор и бегать быстрее ветра в поле. Мальчика замечает товарищ Сталин, который принимает пионера на службу Советскому Союзу. Спустя несколько лет Супермен — так его назвали — становится символом победы и процветания единственной в мире сверхдержавы. Вскоре о благородстве товарища-супергероя узнают и за океаном — когда Супермен спасает американский Метрополис от падающего спутника.

Письмо генеральному секретарю и отцу народов, товарищу Супермену

Superman: Яed Son Жанр: альтернативная история

Режиссёр: тов. Сэм Лю

В ролях: тов. Джейсон Айзекс, тов. Роджер Крейг Смит, тов. Дидрих Бейдер, тов. Эми Экер

Премьера: 25 февраля 2020 — сразу на носителях

Возрастной рейтинг: 16+

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25 февраля американская капиталистическая компания «Уорнер Бразерс Анимейшнс» выпустила полнометражную художественную ленту — экранизацию вашей биографии за авторством товарища Маркса Милларовича. Я в соответствии с должностью отсмотрел картину и изучил её на соответствие социалистической идеологии. Чтобы не тратить ваше время, скажу сразу: материал почти не имеет художественной ценности для кинематографа, а из-за антисоветской пропаганды его стоит запретить к показу.

Маркс Милларович, может, и не самый выдающийся биограф, но его книга удостоилась размещения во всех библиотеках Союза. «Весёлую историю в картинках» включили в школьную программу, а сами книги дарят почётным гражданам вместе с медалями. И на то есть основания — ваша иллюстрированная биография получилась хоть и приукрашенной, но идеологически верной. Товарищ Милларович рассказал о проблемах власть имущих и борьбе с диссидентами, в выгодном свете показал ваши военные и дипломатические достижения, а также обрисовал светлое социалистическое будущее, в котором пролетарии всех стран наконец объединились.

Что до полнометражной мультипликационной ленты, то налицо неумелая пропаганда западных ценностей. Такой материал даже не стоит рассмотрения в соответствующем надзорном ведомстве — разве что как эталон того, как не нужно демонстрировать советских граждан. При этом, уважаемый товарищ Супермен, американцы действительно взяли за основу вашу биографию — все самые важные события, которые расскажет даже октябрёнок, разбуди его ночью. Но при этом всё-всё перевернули с ног на голову — как типично для капиталистических агиток!

Только представьте, в этом пропагандистском ролике вы связались с американкой Лоис Лютор, которая указала вам на местоположение подземного ГУЛАГа! Вид истощённых людей якобы привёл вас в такую ярость, что вы собственными глазами испепелили товарища Сталина, после чего объявили себя отцом народов. За столь лживое изображение смерти Иосифа Виссарионовича, который в реальности был для вас уважаемым наставником, авторов самих стоит отправить в трудовые лагеря.

Искажений хватает и дальше. Например, из сюжета анимационной ленты полностью вырезали вашего бывшего сподвижника и сына Сталина, главу НКВД Петра Рослова. Партия не поощряет демонстрацию фотографий этого предателя, но лишать отца народов заслуженной победы над политическим противником преступно! Нельзя исключать, что таким образом американцы лишний раз напоминают руководству Советов о привычке Иосифа Виссарионовича устранять своих оппонентов во всех смыслах — как было, скажем, с Николаем Ивановичем Ежовым.

Ваш светлый лик с неряшливой кудрёй капиталисты тоже попытались очернить, приписав вам тиранические замашки, скудоумие и бессмысленную тягу к разрушениям. Но переживать не стоит — советские граждане помнят ваши подвиги ради мира во всём мире. Враги так сильно хотели обесценить вашу победу, что превратили столкновение с вашим американским генным дубликатом в банальный мордобой! А ведь жители Англии, где на самом деле произошло это столкновение, помнят: дубликат так проникся вашим благородством, что сам отправился спасать город от падающего спутника.

Стоит отметить, что ряд сюжетных линий капиталисты оставили без изменений — например, вашу встречу с инопланетным силами вроде товарища Брейниака и отрядом Зелёных Фонарей. Да и вся история о террористе Бэтмене, сыне диссидентов, адаптирована почти без изменений — уж не он ли стоит за этим лживым антисоциалистическим роликом? Или это дело рук заклятого врага Советов, предпринимателя Лютора? Ранее он уже финансировал похожую пропаганду, сняв лживую агитку про детство суперпионера.

Неумелость американских пропагандистов с головой выдают голоса озвучания и попытки показать русский акцент. Такое допустимо только в юмористических радиопередачах. Есть, правда, одно исключение: товарищ Джейсон Айзекс достойно озвучил вас в картине и не ударил в грязь лицом перед советскими гражданами. Он заслуживал бы представления к званию народного артиста — если бы не политическая неблагонадёжность: ранее этот же товарищ изображал Жукова в подчёркнуто антисоветской картине «Смерть Сталина», запрещённой к показу в СССР.

Что до рисунка анимационной ленты, она выполнена на уровне, обычном для подобных полнометражных роликов. Хотя по яркости и вычурности явно уступает мультипликационной передаче про девушку-Арлекина. Ждём ответа из студии «Союзмультфильм» для окончательной экспертной оценки.