«Гори, гори ясно» — это пропагандистский ролик Лекса Лютора Игорь Хованский 24.05.2019 Кино, Обзоры кино 3 минуты на чтение Тори и Кайл Брайеры всегда мечтали о ребёнке — и он явился им буквально с небес, в космической капсуле. К двенадцати годам мальчик стал открывать в себе сверхъестественные силы… и решил использовать их в своих интересах. Brightburn Жанр: ужасы Режиссёр: Дэвид Яровески В ролях: Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман, Джексон А. Данн Премьера в России: 23 мая 2019 Возрастной рейтинг: 16+ Похоже на: «Омен» (1976), «Другой» (2004) Признайтесь, вам давно надоел Супермен. В нынешнем мире неоднозначных антигероев и девочек с катанами скромный последний бойскаут Кларк Кент вызывает лишь зевоту. Что ж, встречайте Брендана Брайера, который заставит вас полюбить Кента заново. Имя человека в красных трусах поверх трико, конечно, не прозвучит, на это у студии нет прав. Однако весь мир и так знает историю появления на земле пришельца, который умеет летать и палить из глаз. Фильм продавали именно как «Супермена, слетевшего с катушек». Полемика с Человеком из стали начинается уже с названия. Кларк Кент вырос в Смолвиле («Маленьком городе»), чем его без конца поддразнивала та же Лоис Лейн, намекая на наивность здоровяка. Брайеры, которые находят упавший космолёт с ребенком, живут в Брайтбёрне («Ярком пламени»), а значит, их судьба предрешена. И вправду, иногда разумнее сдать инопланетного детёныша властям, а не пытаться вырастить самим. Брайеры так же обычны, как каноническая чета Кентов, — с той разницей, что Кенты успели объяснить приёмному сыну, во имя чего стоит применять суперспособности. Перемены в Брендане родные относят на половое созревание, и их можно понять. Кто-то в детстве дергает понравившуюся девочку за косички, а кто-то ломает ей руку. Сила есть, учиться ухаживать не надо! Почему на самом деле пробудились силы мальчика? Мы не узнаем — он просто начал слышать голоса, которые звали его к амбару, где был спрятан доставивший его на Землю космолёт. Можно ли было остановить Зло, перепрограммировать гены мальчика любовью и заботой? Видимо, нет. Несмотря на неподдельную заинтересованность родителей мальчика в сохранении семьи, Брендана не переубедить: он отыгрывает Дэмиена, сына дьявола из «Омена». Нет никакого толчка, который бы показал, почему он даже не пытается сопротивляться разрушительным инстинктам. А ведь как можно было поиграть с историей Супермена! Вывернуть её наизнанку, например, поместив ребенка в жестокую семью, из-за которой он разочаровывается в людях и начинает на них охотиться. Дать ему какую-то мотивацию помимо инопланетного происхождения. Но её нет, и из-за этого нельзя сопереживать главному герою: он сам заявляет о своей исключительности, отгораживаясь и от близких, и от зрителей. Не выходит болеть и за старших Брайеров, у которых нет ни каких-либо ярких черт, ни шансов выжить. Свой криптонит у Брендана имеется, но введён он, кажется, для отвлечения зрительского внимания. «Происхождение неважно, главное — воспитание» — послание одновременно вечное и современное, но его не звучит. Фильм вообще не содержит какого-либо подтекста, разве что «Если видишь, как с неба падает звезда, сначала шмальни в неё из винтовки, а потом загадывай желание». Над картиной трудился известный кино- и твиттер-хулиган Джеймс Ганн вместе с братом и кузеном. Оригинальная задумка, рейтинг R, никакого давления студии, бюджет, который легко отбить, — у «Гори, гори ясно» было все, чтобы стать новым культовым фильмом, яркой насмешкой над эпохой доминирования супергероев в популярном кино. Удалось ли это фильму? Однозначно нет. Получился обычный непритязательный ужастик с тривиальными сюжетными поворотами и картонными персонажами. Он не высмеивает Супермена, не деконструирует его историю и даже не содержит вменяемого финала. Есть зыбкий намёк на продолжение и развитие вселенной, однако серьёзно рассчитывать на это не приходится. Больше всего фильм походит на агитационный ролик против Супермена по сценарию Лекса Лютора. Вот кто давно кричал: «Хватит кормить инопланетян, герои найдутся и дома!» Лютор получил бы плюс сто баллов к злодейству, если бы заставил Бэтмена посмотреть «Гори, гори ясно» в «На заре справедливости». После этого Тёмный рыцарь точно убил бы пришельца, и никакая Марта не спасла бы. А потом устроил бы крестовый поход против киношников. Потенциально интригующий проект со слабой реализацией. Чтобы получить удовольствие от этого фильма, надо не только не любить Супермена, но и ценить дешевые хорроры. Ждать чего-то остроумного, оригинального или действительно пугающего не стоит. «Гори, гори ясно» — это пропагандистский ролик Лекса ЛютораУДАЧНОзадумкаНЕУДАЧНОсюжетперсонажи и их развитиефинал2019-05-245СРЕДНЕЕсли вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Игорь ХованскийДжентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.обзор фильмасупергероиужасыПоказать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. 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