Пользователь r57zone выпустил драйвер для SteamVR, который позволяет играть в Half-Life: Alyx без VR-устройства — с клавиатурой и мышью.

Например, телепортацию он назначил на пробел, а прикрыть рот в седьмой главе можно с помощью клавиши «P».

После установки драйвера игрокам придется еще прописать в консоли некоторые команды, чтобы подтягивать предметы по нажатию кнопки.

В ролике ниже разработчик показал, как выглядит геймплей без VR.

По словам автора, таким образом можно пройти всю игру, но местами придется попотеть. Впрочем, для все трудных участков он расписал подробную инструкцию. А еще их можно пропустить с помощью сохранений.

Также r57zone рекомендует использовать чит-команду для бессмертия, если возникли проблемы со здоровьем.

Напомним, прежде сотрудники Valve неоднократно говорили, что ждут подобного мода от фанатов серии.