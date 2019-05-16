The CW выпустил первый трейлер «Бэтвумен» — нового сериала во вселенной «Стрелы»

Канал The CW показал первый трейлер «Бэтвумен» — нового сериала в супергеройской вселенной «Стрелы» от тех же авторов. Сюжет расскажет про родственницу Брюса Уэйна, которая тоже примеряет костюм летучей мыши.

Помогать девушке в операциях будет Люк Фокс (Камрус Джонсон) — сын Люциуса Фокса, который помогал Тёмному Рыцарю. Вот такой кадр с костюмом Бэтмена и постер канал опубликовал ранее:

До этого героиня появилась в кроссовере Elseworlds.

Сериал стартует этой осенью.

В марте The CW объявил о закрытии «Стрелы — шоу уйдёт на покой после восьмого сезона.