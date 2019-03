О закрытии сериала после восьмого сезона объявил у себя в твиттере исполнитель главной роли Стивен Амелл.

Playing Oliver Queen has been the greatest professional experience of my life… but you can’t be a vigilante forever.

Arrow will return for a final run of 10 episodes this Fall.

There’s so much to say… for now I just want to say thank you.

— Stephen Amell (@StephenAmell) March 6, 2019