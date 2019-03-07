О закрытии сериала после восьмого сезона объявил у себя в твиттере исполнитель главной роли Стивен Амелл.

Playing Oliver Queen has been the greatest professional experience of my life… but you can’t be a vigilante forever. Arrow will return for a final run of 10 episodes this Fall. There’s so much to say… for now I just want to say thank you. — Stephen Amell (@StephenAmell) March 6, 2019

Играть Оливера Куинна было для меня величайшим профессиональным опытом всей жизни… Но нельзя всегда оставаться мстителем в маске. «Стрела» вернётся в финальном 10-серийном сезоне этой осенью. Столько хочется сказать… но сейчас я просто скажу вам спасибо.

The CW запустил шоу про супергероя DC в 2012 году, и тогда сериал стал первым шагом к созданию новой телевизионной вселенной по мотивам комиксов. В дальнейшем канал запустил «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня», а также пригласил в свои ряды Константина из одноимённого сериала и целиком выкупил шоу про Супергёрл. Все эти сериалы объединяет не только общая вселенная, но и эпизоды-кроссоверы, в которых герои «ходят друг к другу в гости». Кроме того, с осени канал планирует запустить ещё одно супергеройское шоу во вселенной — «Бэтвумен».

Новость о закрытии «Стрелы» отчасти предугадал портал We Got This Covered, который сообщил о закрытии шоу в конце февраля. По данным источников, для «Легенд завтрашнего дня» следующий сезон тоже может стать последним.

Скорее всего, Оливер Куинн уйдёт на покой после событий кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях», который канал планирует показать осенью 2019 года.