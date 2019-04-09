Портал io9 рассказал, что в ходе пресс-тура нового фильма «Дамбо» издание USA Today спросило режиссёра Тима Бёртона о сиквеле «Битлджуса». На вопрос о картине Бёртон ответил, что сомневается в выходе второй части. Такого же мнения о сиквеле и Майкл Китон — исполнитель главной роли.

Кроме этого, издание USA Today также получило подтверждение от студии Warner Bros. Сейчас «Битлджус 2» не находится в активной стадии разработки.

В конце 2017 года СМИ сообщили, что студия нашла сценариста для сиквела. Им стал Майк Вукадинович («Вспомнить заново»). Участие в картине Тима Бёртона и Майкла Китона тогда стояло под вопроса — оба были заняты на съёмках «Дамбо».

Оригинальный фильм «Битлджус» был снят Тимом Бёртоном и выпущен в 1988 году. Голливуд несколько раз планировал снять сиквел. В 2013 году актриса Вайнона Райдер («Очень странные дела»), сыгравшая в оригинале Лидию, согласилась сняться в продолжении.