Тимур Бекмамбетов хочет снять «Сумеречный дозор»! Но есть один нюанс

Тимур Бекмамбетов в одном из интервью рассказал, что он хотел бы снять «Сумеречный дозор» в формате Screenlife, который бы завершил начатую в 2004 году трилогию.
Третий фильм должен быть в формате Screenlife. Где сегодня обитают темные и светлые силы? В цифровом пространстве. Думаю, это будет Screenlife-картина.
По словам режиссера, недавно он обнаружил, что в «Ночном» и «Дневном дозоре» тоже есть по одной сцене в этом формате — причем в первой части самая крупная.
Бекмамбетов снял в Screenlife довольно много фильмов. Из последних — триллеры «Поиск» и «Профиль».
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