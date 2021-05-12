Тимур Бекмамбетов хочет снять «Сумеречный дозор»! Но есть один нюанс

Тимур Бекмамбетов в одном из интервью рассказал, что он хотел бы снять «Сумеречный дозор» в формате Screenlife, который бы завершил начатую в 2004 году трилогию.

Третий фильм должен быть в формате Screenlife. Где сегодня обитают темные и светлые силы? В цифровом пространстве. Думаю, это будет Screenlife-картина.

По словам режиссера, недавно он обнаружил, что в «Ночном» и «Дневном дозоре» тоже есть по одной сцене в этом формате — причем в первой части самая крупная.

Бекмамбетов снял в Screenlife довольно много фильмов. Из последних — триллеры «Поиск» и «Профиль».