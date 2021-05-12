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    Новости

    Тимур Бекмамбетов хочет снять «Сумеречный дозор»! Но есть один нюанс

    12 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    12.05.2021
    687
    0 минут на чтение
    Тимур Бекмамбетов хочет снять «Сумеречный дозор»! Но есть один нюанс 1

    Тимур Бекмамбетов в одном из интервью рассказал, что он хотел бы снять «Сумеречный дозор» в формате Screenlife, который бы завершил начатую в 2004 году трилогию.

    Третий фильм должен быть в формате Screenlife. Где сегодня обитают темные и светлые силы? В цифровом пространстве. Думаю, это будет Screenlife-картина.

    По словам режиссера, недавно он обнаружил, что в «Ночном» и «Дневном дозоре» тоже есть по одной сцене в этом формате — причем в первой части самая крупная.

    Бекмамбетов снял в Screenlife довольно много фильмов. Из последних — триллеры «Поиск» и «Профиль».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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