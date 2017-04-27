В наши дни старые мультфильмы Уолта Диснея считаются киноклассикой, но так было не всегда. В те дни, когда они были ещё новыми, два английских профессора отзывались о них с неприязнью. Эти двое — Джон Толкин, автор «Властелина колец», и Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии».

Недавно были опубликованы их письма, где эти англичане рассуждали о творениях американца, которого они считали выскочкой из низшего общества, наживающимся на их любимом фольклоре. В особенности их раздражало, как показаны гномы в «Белоснежке и семи гномах». Так, в 1939 году Льюис писал о своих впечатлениях после показа.

Хуже всего был этот пошлый подмигивающий голубь, а ещё — лица гномов. Гномы, конечно, должны быть страшненькими, но не настолько же. И эта гномья джаз-вечеринка была ужасна. Бедному парню, видимо, и в голову не пришло, что можно дать им музыку другого рода. Впрочем, удачные моменты были действительно хороши, особенно ему удались животные, а использование теней (гномов и хищных птиц) просто гениально. Что могло бы получиться из этого человека, если бы он был образован или даже вырос в приличном обществе?

Толкин был не так резок, но придерживался того же мнения. Позже он писал о Уолте Диснее:

Признаю, у него есть талант, но он кажется мне безнадёжно испорченным. В большинстве «картин», выпускаемых его студией, есть приятные и милые моменты, но общее впечатление они на меня производят отвратительное. От некоторых меня тошнило.