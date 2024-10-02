Толкинист защитил «твист» со Странником в «Кольцах власти»: «Четкого канона не существует»

В финале второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» зрителям наконец раскрыли истинную личность Странника, которая многим фанатам показалась очень спорной. Однако известный толкинист Кори Олсен с этим не согласен.

Осторожнее, далее спойлеры к сюжету!

Итак, в конце Странник взял себе имя Гэндальф, потому что хоббиты назвали его Grand-Elf (привет, Ходор из «Игры престолов»!). Вот только действие сериала разворачивается во Вторую эпоху, тогда как в текстах Толкина говорится, что он прибыл где-то в 1000 году Третьей эпохи.

Но, по словам Олсена, в последние годы писатель допускал, что Гэндальф мог появиться раньше и даже принять участие в войнах Колец Власти.

Важно понимать, что в творчестве Толкина не существует четкого канона. Идеи Толкина постоянно эволюционировали.

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