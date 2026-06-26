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Только Милли Бобби Браун и братья Даффер знаю настоящую концовку «Очень странных дел»

Дмитрий Кинский
26 июня 17:06
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Милли Бобби Браун в рамках «Ночного шоу» Джимми Фэллона рассказала, что заключила с братьями Даффер «тайный договор».
Оказывается, только они втроем знают настоящую концовку «Очень странных дел». По словам актрисы, даже ее муж не в курсе, хотя тот пытался вызнать правду.
Исполнительница главной роли и шоураннеры сериалы договорились, что могут распоряжаться этой информацией в будущем как захотят.
Напомним, в заключительном эпизоде — спойлер! — нам показывают, что Одиннадцать решает пожертвовать собой, чтобы навсегда закрыть врата в Изнанку. Однако позже Майк говорит друзьям, что девушка все еще жива.
Сами братья Даффер говорили, что оставили финал открытым, чтобы зрители сами могли интерпретировать концовку.

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Прощаемся с демогоргонами, Хоукинсом и одним из главных сериалов последних десяти лет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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