Только Милли Бобби Браун и братья Даффер знаю настоящую концовку «Очень странных дел»

Милли Бобби Браун в рамках «Ночного шоу» Джимми Фэллона рассказала, что заключила с братьями Даффер «тайный договор».
Оказывается, только они втроем знают настоящую концовку «Очень странных дел». По словам актрисы, даже ее муж не в курсе, хотя тот пытался вызнать правду.
Исполнительница главной роли и шоураннеры сериалы договорились, что могут распоряжаться этой информацией в будущем как захотят.
Напомним, в заключительном эпизоде — спойлер! — нам показывают, что Одиннадцать решает пожертвовать собой, чтобы навсегда закрыть врата в Изнанку. Однако позже Майк говорит друзьям, что девушка все еще жива.
Сами братья Даффер говорили, что оставили финал открытым, чтобы зрители сами могли интерпретировать концовку.