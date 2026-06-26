Только Милли Бобби Браун и братья Даффер знаю настоящую концовку «Очень странных дел»

Фэллона рассказала , что заключила с братьями Даффер «тайный договор». Милли Бобби Браун в рамках «Ночного шоу» Джимми

Оказывается, только они втроем знают настоящую концовку «Очень странных дел». По словам актрисы, даже ее муж не в курсе, хотя тот пытался вызнать правду.

Исполнительница главной роли и шоураннеры сериалы договорились, что могут распоряжаться этой информацией в будущем как захотят.

Напомним, в заключительном эпизоде — спойлер! — нам показывают, что Одиннадцать решает пожертвовать собой, чтобы навсегда закрыть врата в Изнанку. Однако позже Майк говорит друзьям, что девушка все еще жива.

Сами братья Даффер говорили, что оставили финал открытым, чтобы зрители сами могли интерпретировать концовку.

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