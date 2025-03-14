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Том Хиддлстон в тизере фильма «Жизни Чака» по Стивену Кингу

Андрей Квасков
14 марта 17:39
205
2 минуты на чтение
Студия NEON выпустила тизер-трейлер фильма «Жизни Чака» по мотивам произведения Стивена Кинга.

Картина будет состоять из трех историй из жизни Чарльза «Чака» Кранца, начиная с его смерти и заканчивая тем, как он рос в доме с привидениями.

Главные роли сыграли Том Хиддлстон, Карен Гиллан, Чиветель Эджиофор и Марк Хэмилл, а режиссером выступил Майк Флэнаган («Призраки дома на холме»).

Лента выйдет 6 июня 2025 года.
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Андрей Квасков
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