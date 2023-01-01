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    Трейлер киноадаптации манги «Рыцари Зодиака» — с Макэню и Шоном Бином

    25 марта 2023
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    25.03.2023
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    Шон Бин в трейлере в экранизации манги «Рыцари Зодиака» 2

    Sony Pictures и Toei Animation опубликовали трейлер экранизации манги «Рыцари Зодиака» Масами Курумады.

    По сюжету богиня Афина перерождается в теле молодой девушки. Параллельно фильм повествует о сироте Сэйе, который выживает на улицах и пытается отыскать пропавшую сестру. Однажды герой открывает в себе сверхъестественные силы, о которых даже не догадывался, и узнает, что должен стать рыцарем Богини и защищать мир от неведомой угрозы.

    Главные роли исполняют Макэню Арата («Тихоокеанский рубеж 2») и Мэдисон Айсмен («Проклятие Аннабель 3»). Арата играет сироту Сэйю, который получает силу «Космо», а Айсмен — молодую девушку Сиенну, в которой воплотилась Афина. Шон Бин сыграет наставника Сэйи. Также в актёрском составе значатся Фамке Янссен, Ник Стал, Диего Тиноко и Марк Дакаскос.

    Постановкой занимается польский аниматор Томаш Багиньский, снявший вступительный ролики первых двух частей «Ведьмака». Сценарий написали Джош Кэмпбелл и Мэтт Стюкен, работавшие над триллером «Кловерфилд, 10». Также над фильмом работал постановщик боевых сцен Энди Чен, отметившийся в «Шан-Чи и легенда десяти колец».

    Премьера намечена на 27 апреля.

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